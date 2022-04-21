Нагельсманн: «Я знаю, что в «Баварии» победу в бундеслиге ценят чуть меньше, но я с нетерпением ее жду»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о возможной победе мюнхенского клуба в бундеслиге.

«Я знаю, что в «Баварии» победу в бундеслиге ценят чуть меньше, но я с нетерпением ее жду, — приводит слова Нагельсманна Bayern&Germany. — Надеюсь, что игроки тоже так себя чувствуют и мотивированы этим. Это очень хорошее достижение и самый честный трофей».

Тренер отметил, что будет счастлив, когда сможет впервые взять трофей в руки.

«Для меня трофей очень важен. Важно брать титулы, это хорошо влияет на ежедневную работу. Я амбициозен, последние несколько недель были для меня сумрачными», — сказал он.

В субботу, 23 апреля, «Бавария» встретится с дортмундской «Боруссией» в матче 31-го тура бундеслиги. Встреча пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Игра начнется в 19.30 по московскому времени. В случае победы мюнхенский клуб выиграет бундеслигу в 10-й рад подряд.

После 30 туров бундеслиги «Бавария» набрала 72 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Боруссия» с 63 баллами располагается на второй позиции.