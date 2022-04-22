В «Лейпциге» уверены, что Нкунку останется в команде

Президент «Лейпцига» Оливер Минцлафф уверен, что полузащитник Кристофе Нкунку останется в клубе на следующий сезон. 24-летний француз имеет действующий контракт до 2024 года.

«Нкунку будет нашим игроком в следующем сезоне. Хотя в футболе никто не продается», — цитирует L'Equipe Минцлаффа.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Нкунку со стороны «Манчестер Юнайтед», «Арсенала», «Милана» и «Интера».

В текущем сезоне футболист сыграл за «Лейпциг» 45 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 19 результативных передач.