Ковач рассказал о целях "Баварии" на новый сезон

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач рассказал о целях мюнхенцев на новый сезон.

– Мы должны быть успешны и демонстрировать привлекательный футбол, – приводит Kicker слова Ковача. – Я думаю, что мы увидели привлекательный футбол в прошлом году. Не в течение всего сезона в каждой игре, конечно, но какой клуб делает это? Мы забили 120 голов в 3 соревнованиях. Мы хотим построить что-то на этом и стабилизировать нашу защиту.



Мы хотим защитить наши титулы. Это будет непросто, ведь другие команды усилились и теперь хотят занять наш трон. В ЛЧ мы хотим пройти дальше.

В минувшем сезоне "Бавария" стала чемпионом Германии и обладателем Кубка страны.