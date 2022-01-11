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Коман продлит контракт с «Баварией» до 2026 года

14:00
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«Бавария» продвинулась в переговорах о продлении контракта с нападающим Кингсли Команом. Стороны достигли принципиального соглашения, сообщает Bild.

Ожидается, что срок нового контракта 25-летнего француза будет рассчитан до 2026 года.

Действующее соглашение Комана с мюнхенским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне 25-летний француз провел 17 матчей за «Баварию», отличившись пятью голами и двумя ассистами.

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Иван Шитик все материалы автора

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