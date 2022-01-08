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Бундеслига, расписание и результаты 18-го тура: «Бавария» проиграла «Боруссии» М и другие матчи

12:45
Футболисты «Баварии». Фото Reuters
Футболисты «Баварии». Фото Reuters
Теги:
18-й тур чемпионата Германии.
Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
07 янв, 22:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
1:2
Боруссия М
Голы
Левандовски, 18 (1:0), Нойхаус, 27 (1:1), Лайнер, 31 (1:2)
Бавария
Ульрайх Зюле Павар Киммих Забитцер Рока (Ваннер, 75 ) Мусиала Гнабри Левандовски Мюллер Тильман (Копадо, 75 )
Боруссия М
Зоммер Лайнер (Бенеш, 79) Нец Янчке (Байер, 67) Гинтер Эльведи Крамер (Херрманн, 79) Коне Нойхаус (Плеа, 67) Штиндль (Тюрам, 90) Эмболо
Предупреждения
Штиндль 78
Судьи
Зиберт
Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
08 янв, 17:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
Унион Б
Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
08 янв, 17:30. Sportpark Ronhof Thomas Sommer (Фюрт)
Гройтер Фюрт
Штутгарт
Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
08 янв, 17:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Майнц
Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
08 янв, 17:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
Арминия
Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
08 янв, 17:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
Аугсбург
Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
08 янв, 20:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
09 янв, 17:30. Olympiastadion (Берлин)
Герта
Кельн
Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
09 янв, 19:30. Rewirpower-Stadion (Бохум)
Бохум
Вольфсбург

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Валенсия

Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

1.38

Обе забьют - да

16%

1.83
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Ювентус

П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

1X

13%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Лацио

П1

31%

1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

1.45

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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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