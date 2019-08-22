Клубы бундеслиги заинтересованы в форварде «Ромы» Шике

Нападающий «Ромы» Патрик Шик может перебраться в чемпионат Германии. В его трансфере заинтересованы «Вольфсбург», «Байер» и «Шальке», сообщает Corriere della Sera. Ни один клуб пока не делал официального предложения. Ранее стало известно, что главный тренер римлян Паулу Фонсека не заинтересован в услугах 23-летнего форварда.

В прошлом сезоне Шик провел в серии А 24 матча, в которых отметился 3 голами и 2 передачами. Его контракт с «Ромой» рассчитан до 2022 года.

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