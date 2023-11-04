Кейн стал первым игроком в истории бундеслиги, забившим 15 голов в 10 стартовых матчах
Нападающий «Баварии» Харри Кейн установил рекорд по результативности в первые 10 матчей в бундеслиге.
30-летний англичанин оформил хет-трик в ворота дортмундской «Боруссии» (4:0) в матче 10-го тура бундеслиги.
Он стал первым игроком в истории турнира, который забил 15 голов в 10 стартовых матчах.
Кейн в летнее трансферное окно перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма». Мюнхенцы заплатили за его трансфер 95 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|10
|9
|1
|0
|30-10
|28
|
2
|Бавария
|10
|8
|2
|0
|38-7
|26
|
3
|Штутгарт
|9
|7
|0
|2
|27-11
|21
|
4
|Боруссия Д
|10
|6
|3
|1
|20-15
|21
|
5
|РБ Лейпциг
|10
|6
|2
|2
|25-9
|20
|
6
|Хоффенхайм
|10
|6
|0
|4
|22-19
|18
|
7
|Айнтрахт Ф
|10
|4
|5
|1
|15-9
|17
|
8
|Фрайбург
|10
|4
|2
|4
|13-19
|14
|
9
|Вольфсбург
|9
|4
|0
|5
|13-14
|12
|
10
|Аугсбург
|10
|3
|3
|4
|19-22
|12
|
11
|Боруссия М
|10
|2
|4
|4
|19-23
|10
|
12
|Вердер
|9
|3
|0
|6
|14-18
|9
|
13
|Бохум
|10
|1
|5
|4
|10-24
|8
|
14
|Хайденхайм
|9
|2
|1
|6
|13-22
|7
|
15
|Дармштадт
|10
|2
|1
|7
|14-32
|7
|
16
|Унион Б
|10
|2
|0
|8
|11-22
|6
|
17
|Майнц
|10
|1
|3
|6
|11-24
|6
|
18
|Кельн
|10
|1
|2
|7
|8-22
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.11
|22:30
|
Дармштадт – Бохум
|1 : 2
|4.11
|17:30
|
Кельн – Аугсбург
|1 : 1
|4.11
|17:30
|
Фрайбург – Боруссия М
|3 : 3
|4.11
|17:30
|
Хоффенхайм – Байер
|2 : 3
|4.11
|17:30
|
Майнц – РБ Лейпциг
|2 : 0
|4.11
|17:30
|
Унион Б – Айнтрахт Ф
|0 : 3
|4.11
|20:30
|
Боруссия Д – Бавария
|0 : 4
|5.11
|17:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
|5.11
|19:30
|
Хайденхайм – Штутгарт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|15
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|14
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|8
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|6
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|5
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|8
|2
|2
|
|
Фабиан Холланд
Дармштадт
|9
|1
|3
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|3
|1
|1
Новости