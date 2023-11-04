Кейн стал первым игроком в истории бундеслиги, забившим 15 голов в 10 стартовых матчах

Нападающий «Баварии» Харри Кейн установил рекорд по результативности в первые 10 матчей в бундеслиге.

30-летний англичанин оформил хет-трик в ворота дортмундской «Боруссии» (4:0) в матче 10-го тура бундеслиги.

Он стал первым игроком в истории турнира, который забил 15 голов в 10 стартовых матчах.

Кейн в летнее трансферное окно перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма». Мюнхенцы заплатили за его трансфер 95 миллионов евро.