Мюллер: «Скоро Кейну понадобится еще один номер в отеле»
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер пошутил о бомбардирских успехах одноклубника Харри Кейна.
Британский форвард оформил хет-трик в матче 10-го тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией» (4:0). После игры Кейн забрал мяч с собой в отель.
«Скоро ему понадобится еще один номер в отеле», — цитирует Мюллера Bayern & Germany.
На счету 30-летнего Кейна 3 хет-трика в бундеслиге-2023/24, а в общей сложности он забил 15 голов в 10 играх чемпионата страны.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|10
|9
|1
|0
|30-10
|28
|
2
|Бавария
|10
|8
|2
|0
|38-7
|26
|
3
|Штутгарт
|9
|7
|0
|2
|27-11
|21
|
4
|Боруссия Д
|10
|6
|3
|1
|20-15
|21
|
5
|РБ Лейпциг
|10
|6
|2
|2
|25-9
|20
|
6
|Хоффенхайм
|10
|6
|0
|4
|22-19
|18
|
7
|Айнтрахт Ф
|10
|4
|5
|1
|15-9
|17
|
8
|Фрайбург
|10
|4
|2
|4
|13-19
|14
|
9
|Вольфсбург
|9
|4
|0
|5
|13-14
|12
|
10
|Аугсбург
|10
|3
|3
|4
|19-22
|12
|
11
|Боруссия М
|10
|2
|4
|4
|19-23
|10
|
12
|Вердер
|9
|3
|0
|6
|14-18
|9
|
13
|Бохум
|10
|1
|5
|4
|10-24
|8
|
14
|Хайденхайм
|9
|2
|1
|6
|13-22
|7
|
15
|Дармштадт
|10
|2
|1
|7
|14-32
|7
|
16
|Унион Б
|10
|2
|0
|8
|11-22
|6
|
17
|Майнц
|10
|1
|3
|6
|11-24
|6
|
18
|Кельн
|10
|1
|2
|7
|8-22
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.11
|22:30
|
Дармштадт – Бохум
|1 : 2
|4.11
|17:30
|
Кельн – Аугсбург
|1 : 1
|4.11
|17:30
|
Фрайбург – Боруссия М
|3 : 3
|4.11
|17:30
|
Хоффенхайм – Байер
|2 : 3
|4.11
|17:30
|
Майнц – РБ Лейпциг
|2 : 0
|4.11
|17:30
|
Унион Б – Айнтрахт Ф
|0 : 3
|4.11
|20:30
|
Боруссия Д – Бавария
|0 : 4
|5.11
|17:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
|5.11
|19:30
|
Хайденхайм – Штутгарт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|15
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|14
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|8
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|6
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|5
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|8
|2
|2
|
|
Фабиан Холланд
Дармштадт
|9
|1
|3
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|3
|1
|1
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