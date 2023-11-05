Мюллер: «Скоро Кейну понадобится еще один номер в отеле»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер пошутил о бомбардирских успехах одноклубника Харри Кейна.

Британский форвард оформил хет-трик в матче 10-го тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией» (4:0). После игры Кейн забрал мяч с собой в отель.

«Скоро ему понадобится еще один номер в отеле», — цитирует Мюллера Bayern & Germany.

На счету 30-летнего Кейна 3 хет-трика в бундеслиге-2023/24, а в общей сложности он забил 15 голов в 10 играх чемпионата страны.