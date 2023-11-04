«Бавария» благодаря хет-трику Кейна разгромила дортмундскую «Боруссию»
«Бавария» на выезде обыграла «Боруссию» из Дортмунда в матче 10-го тура немецкой бундеслиги — 4:0.
Хет-триком за мюнхенцев отметился Харри Кейн. Англичанин забил на 9-й, 72-й и 90+3-й минутах. На 4-й минуте счет открыл Дайо Упамекано.
«Бавария» с 26 очками идет на втором месте в бундеслиге. «Боруссия» (21 очко) занимает четвертую строчку в турнирной таблице.
В следующем туре «Бавария» на своем поле примет «Хайденхайм», а «Боруссия» в гостях встретится со «Штутгартом». Оба матча пройдут 11 ноября.
Источник: Таблица бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|10
|9
|1
|0
|30-10
|28
|
2
|Бавария
|10
|8
|2
|0
|38-7
|26
|
3
|Штутгарт
|9
|7
|0
|2
|27-11
|21
|
4
|Боруссия Д
|10
|6
|3
|1
|20-15
|21
|
5
|РБ Лейпциг
|10
|6
|2
|2
|25-9
|20
|
6
|Хоффенхайм
|10
|6
|0
|4
|22-19
|18
|
7
|Айнтрахт Ф
|10
|4
|5
|1
|15-9
|17
|
8
|Фрайбург
|10
|4
|2
|4
|13-19
|14
|
9
|Вольфсбург
|9
|4
|0
|5
|13-14
|12
|
10
|Аугсбург
|10
|3
|3
|4
|19-22
|12
|
11
|Боруссия М
|10
|2
|4
|4
|19-23
|10
|
12
|Вердер
|9
|3
|0
|6
|14-18
|9
|
13
|Бохум
|10
|1
|5
|4
|10-24
|8
|
14
|Хайденхайм
|9
|2
|1
|6
|13-22
|7
|
15
|Дармштадт
|10
|2
|1
|7
|14-32
|7
|
16
|Унион Б
|10
|2
|0
|8
|11-22
|6
|
17
|Майнц
|10
|1
|3
|6
|11-24
|6
|
18
|Кельн
|10
|1
|2
|7
|8-22
|5
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.11
|22:30
|
Дармштадт – Бохум
|1 : 2
|4.11
|17:30
|
Кельн – Аугсбург
|1 : 1
|4.11
|17:30
|
Фрайбург – Боруссия М
|3 : 3
|4.11
|17:30
|
Хоффенхайм – Байер
|2 : 3
|4.11
|17:30
|
Майнц – РБ Лейпциг
|2 : 0
|4.11
|17:30
|
Унион Б – Айнтрахт Ф
|0 : 3
|4.11
|20:30
|
Боруссия Д – Бавария
|0 : 4
|5.11
|17:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
|5.11
|19:30
|
Хайденхайм – Штутгарт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|15
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|14
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|8
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|6
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|5
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|8
|2
|2
|
|
Фабиан Холланд
Дармштадт
|9
|1
|3
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|3
|1
|1
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