"Кайзерслаутерн", "Динамо", "Байер" и "Шальке" вышли в 1/16 финала Кубка Германии

Состоялись матчи 1/32 финала Кубка Германии.

Кубок Германии

1/32 финала

"Кайзерслаутерн" - "Майнц" - 2:0 (0:0)

Голы: Штарке, 63 - с пенальти (1:0). Пик, 90 (2:0).

"Алемания" - "Байер" - 1:4 (0:2)

Голы: Хаккенберг, 19 - в свои ворота (0:1). Фолланд, 39 (0:2). Батарило, 56 (1:2). Бэйли, 72 (1:3). Хаверц, 88 (1:4).

"Дассендорф" - "Динамо Др" - 0:3 (0:1)

Голы: Леве, 37 (0:1). Бурнич, 75 (0:2). Резер, 77 (0:3).

"Филлинген" - "Фортуна Д" - 1:3 д.в. (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Уко, 42 - с пенальти (1:0). Ампома, 56 (1:1). Офори, 102 (1:2). Хеннингс, 116 (1:3).

Удаление: Вайссхаар (Филлинген), 104.

"Дрохтерзен-Ассель" - "Шальке-04" - 0:5 (0:1)

Голы: Скрцибски, 44 (0:1). Бургшталлер, 61 (0:2). Калиджури, 65 - с пенальти (0:3). Мерджан, 73 (0:4). Бургшталлер, 83 (0:5).

"Магдебург" - "Фрайбург" - 0:1 д.в. (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Вальдшмидт, 90+3.

"Виктория Б" - "Арминия" - 0:1 (0:1)

Гол: Фоглзаммер, 15.

"Ферль" - "Аугсбург" - 2:1 (2:0)

Голы: Сухи, 8 - в свои ворота (1:0). Шалленберг, 23 (2:0). Хан, 83 - с пенальти (2:1).

"Ваккер 90" - "Эрцгебирге" - 1:4 (1:1)

Голы: Миккельс, 22 (1:0). Баумгарт, 38 (1:1). Хохшайдт, 57 (1:2). Тестроэт, 80 (1:3). Тестроэт, 84 (1:4).

Удаление: Беккер (Ваккер 90), 74.

"Ульм" - "Хайденхайм" - 0:2 (0:1)

Голы: Лайперц, 7 (0:1). Шнаттерер, 72 - с пенальти (0:2).

"Баунаталь" - "Бохум" - 2:3 (2:1)

Голы: Ганвула, 17 - с пенальти (0:1). Блахоут, 32 (1:1). Шрадер, 45+2 (2:1). Ганвула, 70 (2:2). Ганвула, 73 (2:3).

"Вюрцбургер Киккерс" - "Хоффенхайм" - 3:3 д.в. (0:1, 2:1, 1:1). Пенальти - 4:5

Голы: Кадержабек, 29 (0:1). Бебу, 54 (0:2). Кауфманн, 68 (1:2). Вренези, 75 - с пенальти (2:2). Солои, 99 (2:3). Пфайфер, 114 (3:3).

"Атлас Дельменхорст" - "Вердер" - 1:6 (1:4)

Голы: Осако, 10 (0:1). Мойсандер, 19 (0:2). Шмидт, 30 (1:2). Рашица, 37 (1:3). Классен, 40 (1:4). Писарро, 68 (1:5). Писарро, 74 (1:6).