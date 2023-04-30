Кан заявил, что он будет в «Баварии» и в следующем году

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал выступление команды в этом сезоне.

«Мы крайне критически будем оценивать каждого, все проанализируем. Мы не считаем, что все у нас прекрасно сейчас. Но сейчас я на 100 процентов сосредоточен на футболе. Разумеется, я все еще буду здесь в следующем году. Один мудрый тренер однажды сказал: «Каждый, кто приходит в «Баварию», должен осознавать, на что подписался». Разговоров вокруг клуба всегда много, это привычно. Но я сосредоточен на чемпионстве», — приводит слова Кана Bayern & Germany.

Руководство «Баварии» проведет встречу с главным тренером Томасом Тухелем 22 мая. На встрече также будет обсуждаться дальнейшая судьба в клубе генерального директора Оливера Кана и спортивного директора Хасана Салихамиджича. Руководство команды недовольно выступлениями в текущем сезоне после смены тренера.