Кан о новом контракте Мюллера: «Икона, которая носит эмблему клуба в своем сердце»

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан прокомментировал решение продлить контракт с нападающим Томасом Мюллером.

«Томас Мюллер — икона, которая носит эмблему клуба в своем сердце.

«Бавария» всегда отличалась постоянством, и поэтому мы рады, что нам удалось продлить контракт со столь важным игроком.

Он из тех, кто берет на себя лидерство, а также играет важную роль в раздевалке», — цитирует Кана сайт «Баварии».

32-летний Мюллер всю карьеру провел в «Баварии». Он пришел в академию мюнхенцев в возрасте 10 лет.

Томас — самый титулованный немецкий футболист. Он 11-кратный победитель чемпионата Германии, 6-кратный обладатель Кубка страны, а также двукратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе «Баварии». В сезоне-2012/13 стал самым ценным игроком бундеслиги.