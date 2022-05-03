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Сегодня, 17:09

Мюллер поделился эмоциями после продления контракта с «Баварией»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал новость о том, что продлил контракт с клубом до 2024 года.

«Я очень рад, что продлил свой контракт с «Баварией». Общий путь с тех пор, как я перешел в молодежную команду в 2000 году, до сих пор был фантастическим успехом», — написал игрок в социальных сетях.

32-летний Мюллер всю карьеру провел в «Баварии». Он пришел в академию мюнхенцев в возрасте 10 лет.

Томас — самый титулованный немецкий футболист. Он 11-кратный победитель чемпионата Германии, 6-кратный обладатель Кубка страны, а также двукратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе «Баварии». В сезоне-2012/13 стал самым ценным игроком бундеслиги.

Томас Мюллер
ФК Бавария
0
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«Бавария» объявила о продлении контракта с Мюллером
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 32 24 3 5 93-33 75
2
 Боруссия Д 32 20 3 9 80-50 63
3
 Байер 32 17 7 8 74-44 58
4
 Фрайбург 32 15 10 7 56-40 55
5
 РБ Лейпциг 32 16 6 10 67-36 54
6
 Кельн 32 14 10 8 51-46 52
7
 Унион Б 32 14 9 9 43-41 51
8
 Хоффенхайм 32 13 7 12 55-51 46
9
 Майнц 32 12 6 14 46-42 42
10
 Боруссия М 32 11 8 13 48-59 41
11
 Айнтрахт Ф 32 10 10 12 42-46 40
12
 Бохум 32 11 6 15 34-48 39
13
 Вольфсбург 32 11 5 16 40-52 38
14
 Аугсбург 32 9 8 15 37-51 35
15
 Герта 32 9 6 17 35-67 33
16
 Штутгарт 32 6 11 15 37-56 29
17
 Арминия 32 5 12 15 25-50 27
18
 Гр. Фюрт 32 3 9 20 26-77 18
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.05 21:30
Бохум – Арминия
 - : -
7.05 16:30
Гр. Фюрт – Боруссия Д
 - : -
7.05 16:30
Кельн – Вольфсбург
 - : -
7.05 16:30
Фрайбург – Унион Б
 - : -
7.05 16:30
Хоффенхайм – Байер
 - : -
7.05 19:30
Герта – Майнц
 - : -
8.05 16:30
Айнтрахт Ф – Боруссия М
 - : -
8.05 18:30
Бавария – Штутгарт
 - : -
8.05 20:30
РБ Лейпциг – Аугсбург
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 34
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 22
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 21
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 14
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 12
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 27 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 26 1 6
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 27 1 6
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