Мюллер поделился эмоциями после продления контракта с «Баварией»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал новость о том, что продлил контракт с клубом до 2024 года.

«Я очень рад, что продлил свой контракт с «Баварией». Общий путь с тех пор, как я перешел в молодежную команду в 2000 году, до сих пор был фантастическим успехом», — написал игрок в социальных сетях.

32-летний Мюллер всю карьеру провел в «Баварии». Он пришел в академию мюнхенцев в возрасте 10 лет.

Томас — самый титулованный немецкий футболист. Он 11-кратный победитель чемпионата Германии, 6-кратный обладатель Кубка страны, а также двукратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе «Баварии». В сезоне-2012/13 стал самым ценным игроком бундеслиги.