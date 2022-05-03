«Бавария» активизировала переговоры по новому контракту с Нойером

«Бавария» активизировала переговоры по новому контракту с голкипером Мануэлем Нойером, сообщает Bild.

3 мая «Бавария» официально объявила о продлении контракта с нападающим Томасом Мюллером. Теперь Нойер является следующим в списке на новое соглашение, несмотря на ситуацию с нападающим Робертом Левандовски.

Текущий контракт 36-летнего футболиста истекает в июне 2023 года. Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года.

Отметим, что «Бавария» одержала досрочную победу в чемпионате Германии-2021/22. Мюнхенцы в 10-й раз подряд победили в бундеслиге.