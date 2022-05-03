«Бавария» активизировала переговоры по новому контракту с Нойером
«Бавария» активизировала переговоры по новому контракту с голкипером Мануэлем Нойером, сообщает Bild.
3 мая «Бавария» официально объявила о продлении контракта с нападающим Томасом Мюллером. Теперь Нойер является следующим в списке на новое соглашение, несмотря на ситуацию с нападающим Робертом Левандовски.
Текущий контракт 36-летнего футболиста истекает в июне 2023 года. Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года.
Отметим, что «Бавария» одержала досрочную победу в чемпионате Германии-2021/22. Мюнхенцы в 10-й раз подряд победили в бундеслиге.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|32
|24
|3
|5
|93-33
|75
|
2
|Боруссия Д
|32
|20
|3
|9
|80-50
|63
|
3
|Байер
|32
|17
|7
|8
|74-44
|58
|
4
|Фрайбург
|32
|15
|10
|7
|56-40
|55
|
5
|РБ Лейпциг
|32
|16
|6
|10
|67-36
|54
|
6
|Кельн
|32
|14
|10
|8
|51-46
|52
|
7
|Унион Б
|32
|14
|9
|9
|43-41
|51
|
8
|Хоффенхайм
|32
|13
|7
|12
|55-51
|46
|
9
|Майнц
|32
|12
|6
|14
|46-42
|42
|
10
|Боруссия М
|32
|11
|8
|13
|48-59
|41
|
11
|Айнтрахт Ф
|32
|10
|10
|12
|42-46
|40
|
12
|Бохум
|32
|11
|6
|15
|34-48
|39
|
13
|Вольфсбург
|32
|11
|5
|16
|40-52
|38
|
14
|Аугсбург
|32
|9
|8
|15
|37-51
|35
|
15
|Герта
|32
|9
|6
|17
|35-67
|33
|
16
|Штутгарт
|32
|6
|11
|15
|37-56
|29
|
17
|Арминия
|32
|5
|12
|15
|25-50
|27
|
18
|Гр. Фюрт
|32
|3
|9
|20
|26-77
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|6.05
|21:30
|
Бохум – Арминия
|- : -
|7.05
|16:30
|
Гр. Фюрт – Боруссия Д
|- : -
|7.05
|16:30
|
Кельн – Вольфсбург
|- : -
|7.05
|16:30
|
Фрайбург – Унион Б
|- : -
|7.05
|16:30
|
Хоффенхайм – Байер
|- : -
|7.05
|19:30
|
Герта – Майнц
|- : -
|8.05
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия М
|- : -
|8.05
|18:30
|
Бавария – Штутгарт
|- : -
|8.05
|20:30
|
РБ Лейпциг – Аугсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|34
|
|
Патрик Шик
Байер
|22
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|21
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|14
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|12
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|27
|2
|3
|
|
Александр Хак
Майнц
|26
|1
|6
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|27
|1
|6
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