Директор «Баварии»: «Официальное заявление о переходе Ким Мин Джэ — вопрос нескольких дней»
Исполнительный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен высказался о возможном переходе защитника «Наполи» Ким Мин Джэ.
«Ким Мин Джэ — потрясающий игрок. Мы хотим, чтобы он присоединился к нам. Я пока ничего не могу объявить. Надеюсь, это произойдет в ближайшие дни. Думаю, это всего лишь вопрос нескольких дней. Скоро Ким будет представлен в качестве игрока «Баварии», — приводит слова Дризена инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что трансфер 26-летнего корейца обойдется «Баварии» в 50 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Ким Мин Джэ провел 45 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.
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|0
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|0
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3
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Унион Б
|0
|0
|0
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|0
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5
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|Байер
|0
|0
|0
|0
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7
|Айнтрахт Ф
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|0
|0
|0
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|0
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8
|Вольфсбург
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
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34 тур
|18.08
|21:30
|
Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|16:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|16:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|16:30
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
|19.08
|19:30
|
Боруссия Д – Кельн
|- : -
|20.08
|16:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|20.08
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -
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