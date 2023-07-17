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Директор «Баварии»: «Официальное заявление о переходе Ким Мин Джэ — вопрос нескольких дней»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Исполнительный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен высказался о возможном переходе защитника «Наполи» Ким Мин Джэ.

«Ким Мин Джэ — потрясающий игрок. Мы хотим, чтобы он присоединился к нам. Я пока ничего не могу объявить. Надеюсь, это произойдет в ближайшие дни. Думаю, это всего лишь вопрос нескольких дней. Скоро Ким будет представлен в качестве игрока «Баварии», — приводит слова Дризена инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что трансфер 26-летнего корейца обойдется «Баварии» в 50 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Ким Мин Джэ провел 45 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

ФК Бавария
ФК Наполи
Ким Мин Джэ
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