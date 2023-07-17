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Сегодня, 21:20

«Бавария» претендует на покупку голкипера «Брентфорда» Томаса Стракоши

Виктория Кравченко
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«Бавария» хочет подписать голкипера «Брентфорда» Томаса Стракоши, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

По данным источника, мюнхенцы ищут замену вратарям Янну Зоммеру и Александрю Нюбелю, которые этим летом могут покинуть команду.

Стоимость 28-летнего албанца оценивается порталом Transfermarkt в 3,5 миллиона евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.

ФК Бавария
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