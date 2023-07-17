«Бавария» претендует на покупку голкипера «Брентфорда» Томаса Стракоши

«Бавария» хочет подписать голкипера «Брентфорда» Томаса Стракоши, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

По данным источника, мюнхенцы ищут замену вратарям Янну Зоммеру и Александрю Нюбелю, которые этим летом могут покинуть команду.

Стоимость 28-летнего албанца оценивается порталом Transfermarkt в 3,5 миллиона евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.