Вратарь «Герты» Герсбек в драке сломал мужчине нос во время сборов в Австрии

Вратарь «Герты» Мариус Герсбек подрался во время сборов команды в Австрии.

Как сообщает Sport Bild, драка произошла в воскресенье 16 июля после полуночи на дороге в Целль-ам-Зе. До этого игрока видели с фанатами в отеле команды.

Отмечается, что пострадавшим оказался 22-летний мужчина, у которого сломан нос и выбит зуб. После инцидента он был отправлен в больницу, а Герсбек — в полицейский участок для допроса.

«Герта» досрочно отправила игрока в Берлин и готовит официальное заявление по этому поводу.

28-летний Герсбек является воспитанником берлинского клуба. В прошлом сезоне он выступал за «Карлсруэ», проведя 32 матча во второй бундеслиге.