Вратарь «Герты» Герсбек в драке сломал мужчине нос во время сборов в Австрии
Вратарь «Герты» Мариус Герсбек подрался во время сборов команды в Австрии.
Как сообщает Sport Bild, драка произошла в воскресенье 16 июля после полуночи на дороге в Целль-ам-Зе. До этого игрока видели с фанатами в отеле команды.
Отмечается, что пострадавшим оказался 22-летний мужчина, у которого сломан нос и выбит зуб. После инцидента он был отправлен в больницу, а Герсбек — в полицейский участок для допроса.
«Герта» досрочно отправила игрока в Берлин и готовит официальное заявление по этому поводу.
28-летний Герсбек является воспитанником берлинского клуба. В прошлом сезоне он выступал за «Карлсруэ», проведя 32 матча во второй бундеслиге.
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|0
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9
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|0
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|0-0
|0
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10
|Боруссия М
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|0
|0
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|0
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11
|Кельн
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
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18
|Дармштадт
|0
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|18.08
|21:30
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Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|16:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|16:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|16:30
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
|19.08
|19:30
|
Боруссия Д – Кельн
|- : -
|20.08
|16:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|20.08
|18:30
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Айнтрахт Ф – Дармштадт
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