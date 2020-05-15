Игрок «Вердера» отправился на карантин. Это может быть 41-летний Писарро

Один из игроков «Вердера» находится на двухнедельном карантине из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт клуба. Футболист не заражен вирусом, все тесты пока были отрицательными.

По информации Bild, речь идет о 41-летнем нападающем Клаудио Писарро. Якобы положительный тест на коронавирус сдала его дочь, и вся семья была отправлена на карантин.

При этом во вторник «Вердер» объявил о том, что Писарро выбыл из строя из-за мышечной травмы.

16 мая возобновится сезон бундеслиги. Бременцы проведут ближайший матч 18 мая против «Байера».