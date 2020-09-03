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Ибишевич продолжит карьеру в «Шальке»

08:37
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Нападающий Ведад Ибишевич подпишет контракт с «Шальке», сообщает Bild.

По информации источника, 36-летний босниец уже прошел медосмотр и подпишет контракт с клубом из Гельзенкирхена на один год. Сообщается, что игрок будет выступать за команду под номером «11».

Ранее Ибишевич выступал за «Герту», форвард покинул клуб по окончании сезона-2019/20 в связи с окончанием срока действия контракта. В минувшем сезоне босниец провел 27 матчей за берлинскую команду, на его счету 9 голов и 4 результативных передачи.

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