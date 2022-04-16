Холанн не хочет, чтобы «Боруссия» публиковала его диагнозы

Нападающий «Боруссии» из Дортмунда Эрлин Холанн не хочет огласки степени серьезности своих травм, утверждает Sport1.

Ранее главный тренер команды Марко Розе рассказал, что нападающий играет с повреждением лодыжки. Игрок отказывается от МРТ и принимает обезболивающие перед играми.

Нападающий вернулся в расположение «Боруссии» из сборной Норвегии с травмой. Окружение Холанна не захотело, чтобы эта информация предавалась огласке.

Похожая ситуация уже происходила в январе — тогда норвежец и его окружение не хотели, чтобы клуб публично сообщал о разрыве мышц бедра у игрока. Тогда «Боруссия» сообщила, что у игрока «мышечные проблемы».

Отмечается, что Холанн не хочет, чтобы его считали подверженным травмам.