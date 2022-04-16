«Бавария» может продать Забитцера за 15 миллионов евро

«Бавария» может продать полузащитника Марселя Забитцера в летнее трансферное окно, сообщает Sport1.

По данным источника, в клубе не впечатлены игрой 28-летнего австрийца и согласны отпустить его в случае, если получат предложение как минимум в 15 миллионов евро в летнее трансферное окно.

Забитцер принял участие в 26 матчах «Баварии» в сезоне-2021/22, но нечасто попадал в стартовый состав. На счету футболиста 1 гол.

Австриец перешел в «Баварию» из «Лейпцига» в конце августа 2021 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.