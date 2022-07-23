«Хоффенхайм» предложил 7 миллионов евро за защитника «Шальке»

Защитник Озан Кабак перейдет из «Шальке» в «Хоффенхайм». По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы договорились о трансфере за 7 миллионов евро. Также в соглашении будут прописаны бонусы и пункт о процентах за перепродажу игрока.

Действующий контракт 22-летнего игрока сборной Турции рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Кабак на правах аренды выступал за «Норвич». Он сыграл в 11 матчах АПЛ и получил 2 желтые карточки.