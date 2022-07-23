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Сегодня, 05:57

«Хоффенхайм» предложил 7 миллионов евро за защитника «Шальке»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник Озан Кабак перейдет из «Шальке» в «Хоффенхайм». По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы договорились о трансфере за 7 миллионов евро. Также в соглашении будут прописаны бонусы и пункт о процентах за перепродажу игрока.

Действующий контракт 22-летнего игрока сборной Турции рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Кабак на правах аренды выступал за «Норвич». Он сыграл в 11 матчах АПЛ и получил 2 желтые карточки.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
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  • Betting.team/ru
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 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
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