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Сегодня, 08:32

«Лейпциг» приобретет защитника «Хоффенхайма» Раума

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Лейпциг» приобретет защитника «Хоффенхайма» Давида Раума, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры между клубами находятся на заключительном этапе.

Ранее интерес к 24-летнему немцу проявляли «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что «Хоффенхайм» хотел получить за защитника свыше 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Раум забил три мяча и отдал 13 результативных передач в 35 матчах за «Хоффенхайм» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1550224507297751040
Футбол
ФК Бавария
ФК Лейпциг
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Хоффенхайм
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