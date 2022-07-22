«Лейпциг» приобретет защитника «Хоффенхайма» Раума

«Лейпциг» приобретет защитника «Хоффенхайма» Давида Раума, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры между клубами находятся на заключительном этапе.

Ранее интерес к 24-летнему немцу проявляли «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что «Хоффенхайм» хотел получить за защитника свыше 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Раум забил три мяча и отдал 13 результативных передач в 35 матчах за «Хоффенхайм» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.