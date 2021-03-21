«Майнц» в гостях обыграл «Хоффенхайм»
«Майнц» на выезде обыграл «Хоффенхайм» в 26-м туре чемпионата Германии.
В составе гостей голами отметились Глатцель и Кор.
Полсе 26 туров бундеслиги «Майнц» (24) занимает 14-е место в турнирной таблице, «Хоффенхайм» (30) расположился на 11-й строчке.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
26-й тур
«Хоффенхайм» — «Майнц» — 1:2 (1:2)
Голы: Глатцель, 1 (0:1). Бебу, 39 (1:1). Кор, 41 (1:2).
«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Ричардс (Пош, 76), Руди (Даббур, 65), Кадержабек, Гриллич, Самассеку (Рюттер, 76), Баумгартнер, Йон (Сков, 65), Крамарич, Бебу.
«Майнц»: Центнер, Белль, Да Коста (Брозински, 20), Мвене, Ниакате, Сен Жюст, Кор, Баррейро, Боэтиус (Штегер, 82), Глатцель (Куэйсон, 64), Буркардт (Онисиво, 64).
Судья: Фриц (Германия).
21 марта. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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