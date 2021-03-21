Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Майнц» в гостях обыграл «Хоффенхайм»

17:30
Теги:

«Майнц» на выезде обыграл «Хоффенхайм» в 26-м туре чемпионата Германии.

В составе гостей голами отметились Глатцель и Кор.

Полсе 26 туров бундеслиги «Майнц» (24) занимает 14-е место в турнирной таблице, «Хоффенхайм» (30) расположился на 11-й строчке.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

26-й тур

«Хоффенхайм» — «Майнц» — 1:2 (1:2)

Голы: Глатцель, 1 (0:1). Бебу, 39 (1:1). Кор, 41 (1:2).

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Ричардс (Пош, 76), Руди (Даббур, 65), Кадержабек, Гриллич, Самассеку (Рюттер, 76), Баумгартнер, Йон (Сков, 65), Крамарич, Бебу.

«Майнц»: Центнер, Белль, Да Коста (Брозински, 20), Мвене, Ниакате, Сен Жюст, Кор, Баррейро, Боэтиус (Штегер, 82), Глатцель (Куэйсон, 64), Буркардт (Онисиво, 64).

Судья: Фриц (Германия).

21 марта. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...