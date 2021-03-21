«Герта» разгромила «Байер»
Завершился матч 26-го тура чемпионата Германии, в котором «Герта» на своем поле разгромила «Байер» со счетом 3:0.
В турнирной таблице бундеслиги «Герта» занимает 14-е место с 24 очками в 26 матчах. «Байер», в активе которого 40 очков после 26 матчей, находится на 6-й позиции.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
26-й тур
«Герта» — «Байер» — 3:0 (3:0)
Голы: Зефейк, 4 (1:0). Кунья, 26 (2:0). Кордоба, 33 (3:0).
«Герта»: Ярстейн, Штарк, Клюнтер, Миттельштедт (Торунарига, 82), Зефейк, Дардаи (Нец, 82), Тузар, Гендузи, Кордоба (Аскасибар, 63), Лукебакио (Радоньич, 73), Кунья (Пентек, 82).
«Байер»: Грилль, Та, Венделл, Тапсоба, Фримпонг (Беллараби, 72), Арангис, Демирбай (Амири, 46), Вирц, Шик, Грэй (Аларио, 46), Бэйли.
Предупреждения: Бэйли, 35. Амири, 79.
Судья: Брих (Германия).
21 марта. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/
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