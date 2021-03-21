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«Герта» разгромила «Байер»

19:31
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Завершился матч 26-го тура чемпионата Германии, в котором «Герта» на своем поле разгромила «Байер» со счетом 3:0.

В турнирной таблице бундеслиги «Герта» занимает 14-е место с 24 очками в 26 матчах. «Байер», в активе которого 40 очков после 26 матчей, находится на 6-й позиции.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

26-й тур

«Герта» — «Байер» — 3:0 (3:0)

Голы: Зефейк, 4 (1:0). Кунья, 26 (2:0). Кордоба, 33 (3:0).

«Герта»: Ярстейн, Штарк, Клюнтер, Миттельштедт (Торунарига, 82), Зефейк, Дардаи (Нец, 82), Тузар, Гендузи, Кордоба (Аскасибар, 63), Лукебакио (Радоньич, 73), Кунья (Пентек, 82).

«Байер»: Грилль, Та, Венделл, Тапсоба, Фримпонг (Беллараби, 72), Арангис, Демирбай (Амири, 46), Вирц, Шик, Грэй (Аларио, 46), Бэйли.

Предупреждения: Бэйли, 35. Амири, 79.

Судья: Брих (Германия).

21 марта. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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