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Нападающий «Штутгарта» получил серьезную травму в матче с «Баварией»

17:18
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Нападающий «Штутгарта» Силас Вамангитука выбыл на длительный срок. Футболист получил серьезную травму в матче 26-го тура чемпионата Германии против «Баварии» (0:4), сообщает сайт «Штутгарта».

После обследования у нападающего было диагностировано серьезное повреждение связок правого колена. Он выбыл на несколько месяцев и уже не сыграет в нынешнем сезоне.

21-летний конголезец провел за «Штутгарт» 25 матчей в бунедслиге и забил 11 голов при 4 голевых передачах.

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