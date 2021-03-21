Нападающий «Штутгарта» получил серьезную травму в матче с «Баварией»
Нападающий «Штутгарта» Силас Вамангитука выбыл на длительный срок. Футболист получил серьезную травму в матче 26-го тура чемпионата Германии против «Баварии» (0:4), сообщает сайт «Штутгарта».
После обследования у нападающего было диагностировано серьезное повреждение связок правого колена. Он выбыл на несколько месяцев и уже не сыграет в нынешнем сезоне.
21-летний конголезец провел за «Штутгарт» 25 матчей в бунедслиге и забил 11 голов при 4 голевых передачах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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