Дортмундская «Боруссия» в меньшинстве обыграла «Хоффенхайм» и поднялась на первое место в бундеслиге
Дортмундская «Боруссия» на выезде победила «Хоффенхайм» в матче 6-го тура чемпионата Германии — 3:1.
Счет в игре на 18-й минуте открыл форвард гостей Никлас Фюллкруг. На 25-й минуте нападающий хозяев Андрей Крамарич реализовал пенальти и сравнял счет.
Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс вывел команду вперед на 45+3-й минуте. С 71-й минуте дортмундцы играли в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил защитник Рами Бенсебаини.
На 90+5-й минуте Юлиан Рюерсон забил третий гол «Боруссии» в этом матче.
«Боруссия» набрала 14 очков и поднялась на первое место в бундеслиге. «Хоффенхайм» находится на 6-й строчке (12 очков).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|6
|4
|2
|0
|12-6
|14
|
2
|Бавария
|5
|4
|1
|0
|18-4
|13
|
3
|Байер
|5
|4
|1
|0
|17-6
|13
|
4
|Штутгарт
|5
|4
|0
|1
|17-7
|12
|
5
|РБ Лейпциг
|5
|4
|0
|1
|14-4
|12
|
6
|Хоффенхайм
|6
|4
|0
|2
|13-9
|12
|
7
|Вольфсбург
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|
8
|Айнтрахт Ф
|5
|1
|4
|0
|4-3
|7
|
9
|Фрайбург
|5
|2
|1
|2
|5-10
|7
|
10
|Унион Б
|5
|2
|0
|3
|9-9
|6
|
11
|Вердер
|5
|2
|0
|3
|8-10
|6
|
12
|Аугсбург
|5
|1
|2
|2
|9-13
|5
|
13
|Хайденхайм
|5
|1
|1
|3
|9-13
|4
|
14
|Бохум
|5
|0
|3
|2
|4-16
|3
|
15
|Боруссия М
|5
|0
|2
|3
|8-13
|2
|
16
|Кельн
|5
|0
|1
|4
|4-9
|1
|
17
|Дармштадт
|5
|0
|1
|4
|6-16
|1
|
18
|Майнц
|5
|0
|1
|4
|4-14
|1
|29.09
|21:30
|
Хоффенхайм – Боруссия Д
|1 : 3
|30.09
|16:30
|
Бохум – Боруссия М
|- : -
|30.09
|16:30
|
Кельн – Штутгарт
|- : -
|30.09
|16:30
|
Хайденхайм – Унион Б
|- : -
|30.09
|16:30
|
Майнц – Байер
|- : -
|30.09
|16:30
|
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|30.09
|19:30
|
РБ Лейпциг – Бавария
|- : -
|1.10
|16:30
|
Дармштадт – Вердер
|- : -
|1.10
|18:30
|
Фрайбург – Аугсбург
|- : -
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|10
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|7
|
|
Виктор Бонифасе
Байер
|6
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|4
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|4
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|4
|1
|1
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|3
|1
|0