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Сегодня, 23:28

Дортмундская «Боруссия» в меньшинстве обыграла «Хоффенхайм» и поднялась на первое место в бундеслиге

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хоффенхайм» — 3:1.
Фото Reuters

Дортмундская «Боруссия» на выезде победила «Хоффенхайм» в матче 6-го тура чемпионата Германии — 3:1.

Счет в игре на 18-й минуте открыл форвард гостей Никлас Фюллкруг. На 25-й минуте нападающий хозяев Андрей Крамарич реализовал пенальти и сравнял счет.

Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс вывел команду вперед на 45+3-й минуте. С 71-й минуте дортмундцы играли в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил защитник Рами Бенсебаини.

На 90+5-й минуте Юлиан Рюерсон забил третий гол «Боруссии» в этом матче.

«Боруссия» набрала 14 очков и поднялась на первое место в бундеслиге. «Хоффенхайм» находится на 6-й строчке (12 очков).

Германия. Бундеслига 1. 6-й тур
29 сент, 21:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
1:3
Боруссия Д
Источник: Таблица бундеслиги
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Хоффенхайм
0
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«Лейпциг» вышел в 1/16 финала Кубка Германии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 6 4 2 0 12-6 14
2
 Бавария 5 4 1 0 18-4 13
3
 Байер 5 4 1 0 17-6 13
4
 Штутгарт 5 4 0 1 17-7 12
5
 РБ Лейпциг 5 4 0 1 14-4 12
6
 Хоффенхайм 6 4 0 2 13-9 12
7
 Вольфсбург 5 3 0 2 7-6 9
8
 Айнтрахт Ф 5 1 4 0 4-3 7
9
 Фрайбург 5 2 1 2 5-10 7
10
 Унион Б 5 2 0 3 9-9 6
11
 Вердер 5 2 0 3 8-10 6
12
 Аугсбург 5 1 2 2 9-13 5
13
 Хайденхайм 5 1 1 3 9-13 4
14
 Бохум 5 0 3 2 4-16 3
15
 Боруссия М 5 0 2 3 8-13 2
16
 Кельн 5 0 1 4 4-9 1
17
 Дармштадт 5 0 1 4 6-16 1
18
 Майнц 5 0 1 4 4-14 1
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29.09 21:30
Хоффенхайм – Боруссия Д
 1 : 3
30.09 16:30
Бохум – Боруссия М
 - : -
30.09 16:30
Кельн – Штутгарт
 - : -
30.09 16:30
Хайденхайм – Унион Б
 - : -
30.09 16:30
Майнц – Байер
 - : -
30.09 16:30
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
 - : -
30.09 19:30
РБ Лейпциг – Бавария
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Байер

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Хави Симонс

РБ Лейпциг

 4
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 4
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 3
И К Ж
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 3 1 1
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 4 1 1
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 3 1 0
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