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Сегодня, 18:15

«РБ Лейпциг» — «Бавария»: прямая трансляция матча бундеслиги

Матч «Лейпциг» — «Бавария» в рамках 6-го тура бундеслиги начнется в 19:30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК &amp;quot;Бавария&amp;quot;.
Фото Reuters

Матч 6-го тура чемпионата Германиии между «РБ Лейпциг» и «Баварией» пройдет в субботу, 30 сентября. Вреча пройдет на стадионе Red Bull Arena в Лейпциге, Германия. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Ключевые события матча «Лейпциг» — «Бавария» будут доступны в разделе «Матч центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляция игры пройдет на телеканале Футбол 3. Эфир стартует в 19:25.

Германия. Бундеслига 1. 6-й тур
30 сент, 19:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Бавария

Следить за играми чемпионата Германии можно с помощью турнирной таблицы на сайте «СЭ».

«Бавария» набрала 13 очков в первых пяти турах бундеслиги и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей дортмундской «Боруссии», которая уже сыграла матч 6-го тура, на 1 балл. В активе «Лейпцига» 12 очков и текущая пятая строчка.

Полный календарь чемпионата Германии 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Бавария
ФК Лейпциг
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«Байер» разгромил «Майнц» и вышел на первое место в бундеслиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 6 5 1 0 20-6 16
2
 Штутгарт 6 5 0 1 19-7 15
3
 Боруссия Д 6 4 2 0 12-6 14
4
 Бавария 5 4 1 0 18-4 13
5
 РБ Лейпциг 5 4 0 1 14-4 12
6
 Хоффенхайм 6 4 0 2 13-9 12
7
 Вольфсбург 6 4 0 2 9-6 12
8
 Айнтрахт Ф 6 1 4 1 4-5 7
9
 Хайденхайм 6 2 1 3 10-13 7
10
 Фрайбург 5 2 1 2 5-10 7
11
 Унион Б 6 2 0 4 9-10 6
12
 Вердер 5 2 0 3 8-10 6
13
 Боруссия М 6 1 2 3 11-14 5
14
 Аугсбург 5 1 2 2 9-13 5
15
 Бохум 6 0 3 3 5-19 3
16
 Кельн 6 0 1 5 4-11 1
17
 Дармштадт 5 0 1 4 6-16 1
18
 Майнц 6 0 1 5 4-17 1
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
29.09 21:30
Хоффенхайм – Боруссия Д
 1 : 3
30.09 16:30
Бохум – Боруссия М
 1 : 3
30.09 16:30
Кельн – Штутгарт
 0 : 2
30.09 16:30
Хайденхайм – Унион Б
 1 : 0
30.09 16:30
Майнц – Байер
 0 : 3
30.09 16:30
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
 2 : 0
30.09 19:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
1.10 16:30
Дармштадт – Вердер
 - : -
1.10 18:30
Фрайбург – Аугсбург
 - : -
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ЖК
Г
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 10
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 7
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 7
П
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 4
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 4
Крис Фюрих

Крис Фюрих

Штутгарт

 4
И К Ж
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 3 1 1
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 4 1 1
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 3 1 0
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