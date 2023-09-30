«РБ Лейпциг» — «Бавария»: прямая трансляция матча бундеслиги
Матч 6-го тура чемпионата Германиии между «РБ Лейпциг» и «Баварией» пройдет в субботу, 30 сентября. Вреча пройдет на стадионе Red Bull Arena в Лейпциге, Германия. Начало — в 19:30 по московскому времени.
Ключевые события матча «Лейпциг» — «Бавария» будут доступны в разделе «Матч центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляция игры пройдет на телеканале Футбол 3. Эфир стартует в 19:25.
Следить за играми чемпионата Германии можно с помощью турнирной таблицы на сайте «СЭ».
«Бавария» набрала 13 очков в первых пяти турах бундеслиги и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей дортмундской «Боруссии», которая уже сыграла матч 6-го тура, на 1 балл. В активе «Лейпцига» 12 очков и текущая пятая строчка.
Полный календарь чемпионата Германии 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|6
|5
|1
|0
|20-6
|16
|
2
|Штутгарт
|6
|5
|0
|1
|19-7
|15
|
3
|Боруссия Д
|6
|4
|2
|0
|12-6
|14
|
4
|Бавария
|5
|4
|1
|0
|18-4
|13
|
5
|РБ Лейпциг
|5
|4
|0
|1
|14-4
|12
|
6
|Хоффенхайм
|6
|4
|0
|2
|13-9
|12
|
7
|Вольфсбург
|6
|4
|0
|2
|9-6
|12
|
8
|Айнтрахт Ф
|6
|1
|4
|1
|4-5
|7
|
9
|Хайденхайм
|6
|2
|1
|3
|10-13
|7
|
10
|Фрайбург
|5
|2
|1
|2
|5-10
|7
|
11
|Унион Б
|6
|2
|0
|4
|9-10
|6
|
12
|Вердер
|5
|2
|0
|3
|8-10
|6
|
13
|Боруссия М
|6
|1
|2
|3
|11-14
|5
|
14
|Аугсбург
|5
|1
|2
|2
|9-13
|5
|
15
|Бохум
|6
|0
|3
|3
|5-19
|3
|
16
|Кельн
|6
|0
|1
|5
|4-11
|1
|
17
|Дармштадт
|5
|0
|1
|4
|6-16
|1
|
18
|Майнц
|6
|0
|1
|5
|4-17
|1
|29.09
|21:30
|
Хоффенхайм – Боруссия Д
|1 : 3
|30.09
|16:30
|
Бохум – Боруссия М
|1 : 3
|30.09
|16:30
|
Кельн – Штутгарт
|0 : 2
|30.09
|16:30
|
Хайденхайм – Унион Б
|1 : 0
|30.09
|16:30
|
Майнц – Байер
|0 : 3
|30.09
|16:30
|
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
|2 : 0
|30.09
|19:30
|
РБ Лейпциг – Бавария
|- : -
|1.10
|16:30
|
Дармштадт – Вердер
|- : -
|1.10
|18:30
|
Фрайбург – Аугсбург
|- : -
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|10
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|7
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|7
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|4
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|4
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|4
|1
|1
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|3
|1
|0