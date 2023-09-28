«Лейпциг» вышел в 1/16 финала Кубка Германии

«Лейпциг» переиграл «Веен» в матче 1/32 финала Кубка Германии — 3:2. Встреча прошла на стадионе «БРИТА-Арена» в Висбадене.

Нападающие Эмиль Форсберг и Беньямин Шешко забили по голу и уже к 18-й минуте гости вели 2:0. Хозяевам удалось перед перерывом сократить отставание благодаря голу Ивана Пртайина. Во второй половине Шешко и Пртийин забили по второму голу.

Следующий соперник «Лейпцига» определится по итогам жеребьевки.