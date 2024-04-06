«Бавария» сенсационно проиграла новичку бундеслиги «Хайденхайму», ведя со счетом 2:0
«Бавария» на выезде проиграла «Хайденхайму» в матче 28-го тура бундеслиги — 2:3.
У мюнхенцев голы забивали Харри Кейн и Серж Гнабри. У новичков бундеслиги отметились Кевин Зесса и Тим Кляйндинст (дубль).
Хозяева уступали со счетом 0:2, но сумели забить три гола во втором тайме.
«Бавария» с 60 очками остается на втором месте в таблице чемпионата Германии. Отставание от «Байера» составляет 16 очков. «Хайденхайм» с 33 очками — на 10-й строчке.
«Майнц» дома разгромил «Дармштадт» — 4:0. Голы забивали Андреас Ханче-Ольсен, Брайан Груда и Ли Дже Сун (дубль).
«Кельн» в добавленное время вырвал победу в домашнем матче с «Бохумом» — 2:1. У гостей на 53-й минуте гол забил Феликс Пасслак, у хозяев в добавленное время отличились Штеффен Тиггес и Лука Вальдшмидт.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|28
|24
|4
|0
|69-19
|76
|
2
|Бавария
|28
|19
|3
|6
|80-36
|60
|
3
|Штутгарт
|27
|18
|3
|6
|63-34
|57
|
4
|РБ Лейпциг
|28
|16
|5
|7
|64-33
|53
|
5
|Боруссия Д
|27
|15
|8
|4
|55-32
|53
|
6
|Айнтрахт Ф
|28
|10
|12
|6
|43-36
|42
|
7
|Аугсбург
|27
|9
|9
|9
|44-43
|36
|
8
|Фрайбург
|28
|10
|6
|12
|40-52
|36
|
9
|Хоффенхайм
|27
|9
|6
|12
|45-52
|33
|
10
|Хайденхайм
|28
|8
|9
|11
|41-49
|33
|
11
|Вердер
|28
|8
|7
|13
|36-44
|31
|
12
|Унион Б
|28
|8
|5
|15
|25-43
|29
|
13
|Боруссия М
|27
|6
|10
|11
|46-53
|28
|
14
|Вольфсбург
|27
|7
|7
|13
|33-44
|28
|
15
|Бохум
|28
|5
|11
|12
|33-58
|26
|
16
|Майнц
|28
|4
|11
|13
|26-46
|23
|
17
|Кельн
|28
|4
|10
|14
|23-49
|22
|
18
|Дармштадт
|28
|2
|8
|18
|28-71
|14
|5.04
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Вердер
|1 : 1
|6.04
|16:30
|
Кельн – Бохум
|2 : 1
|6.04
|16:30
|
Фрайбург – РБ Лейпциг
|1 : 4
|6.04
|16:30
|
Хайденхайм – Бавария
|3 : 2
|6.04
|16:30
|
Майнц – Дармштадт
|4 : 0
|6.04
|16:30
|
Унион Б – Байер
|0 : 1
|6.04
|19:30
|
Боруссия Д – Штутгарт
|- : -
|7.04
|16:30
|
Хоффенхайм – Аугсбург
|- : -
|7.04
|18:30
|
Вольфсбург – Боруссия М
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|32
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|23
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|21
|П
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|11
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|23
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|20
|2
|6
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|26
|1
|1