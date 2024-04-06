Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 18:27

«Бавария» сенсационно проиграла новичку бундеслиги «Хайденхайму», ведя со счетом 2:0

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Хайденхайм» — «Бавария».
Фото AFP

«Бавария» на выезде проиграла «Хайденхайму» в матче 28-го тура бундеслиги — 2:3.

У мюнхенцев голы забивали Харри Кейн и Серж Гнабри. У новичков бундеслиги отметились Кевин Зесса и Тим Кляйндинст (дубль).

Хозяева уступали со счетом 0:2, но сумели забить три гола во втором тайме.

«Бавария» с 60 очками остается на втором месте в таблице чемпионата Германии. Отставание от «Байера» составляет 16 очков. «Хайденхайм» с 33 очками — на 10-й строчке.

Германия. Бундеслига 1. 28-й тур
06 апр, 16:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
3:2
Бавария

«Майнц» дома разгромил «Дармштадт» — 4:0. Голы забивали Андреас Ханче-Ольсен, Брайан Груда и Ли Дже Сун (дубль).

Германия. Бундеслига 1. 28-й тур
06 апр, 16:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
4:0
Дармштадт

«Кельн» в добавленное время вырвал победу в домашнем матче с «Бохумом» — 2:1. У гостей на 53-й минуте гол забил Феликс Пасслак, у хозяев в добавленное время отличились Штеффен Тиггес и Лука Вальдшмидт.

Германия. Бундеслига 1. 28-й тур
06 апр, 16:30. RheinEnergieStadion (Кельн)
Кельн
2:1
Бохум
ФК Бавария
ФК Бохум
ФК Дармштадт
ФК Кельн
ФК Майнц
2
13
Читайте также
«Автомобилист» обыграл «Металлург» во втором матче полуфинала Кубка Гагарина
Американец Снайдер пожелал Садулаеву выступить на Олимпиаде в Париже
Лукашенко рассказал о своих переживаниях из-за возвращения Василевской на Землю
­­­Абаскаль издевается над всеми и выпрашивает неустойку, Личка провел мужской разговор после унижения от «Ростова». Что ждать от дерби «Динамо» - «Спартак»
Благовещение: расписание богослужений 6 и 7 апреля, самые сильные молитвы
Напавший на Андрея Чибиса заявил о готовности извиниться перед губернатором
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Унион» — «Байер»: смотреть трансляцию матча бундеслиги

Гол Вирца принес «Байеру» победу над «Унионом», «Лейпциг» разгромил «Фрайбург»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 28 24 4 0 69-19 76
2
 Бавария 28 19 3 6 80-36 60
3
 Штутгарт 27 18 3 6 63-34 57
4
 РБ Лейпциг 28 16 5 7 64-33 53
5
 Боруссия Д 27 15 8 4 55-32 53
6
 Айнтрахт Ф 28 10 12 6 43-36 42
7
 Аугсбург 27 9 9 9 44-43 36
8
 Фрайбург 28 10 6 12 40-52 36
9
 Хоффенхайм 27 9 6 12 45-52 33
10
 Хайденхайм 28 8 9 11 41-49 33
11
 Вердер 28 8 7 13 36-44 31
12
 Унион Б 28 8 5 15 25-43 29
13
 Боруссия М 27 6 10 11 46-53 28
14
 Вольфсбург 27 7 7 13 33-44 28
15
 Бохум 28 5 11 12 33-58 26
16
 Майнц 28 4 11 13 26-46 23
17
 Кельн 28 4 10 14 23-49 22
18
 Дармштадт 28 2 8 18 28-71 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.04 21:30
Айнтрахт Ф – Вердер
 1 : 1
6.04 16:30
Кельн – Бохум
 2 : 1
6.04 16:30
Фрайбург – РБ Лейпциг
 1 : 4
6.04 16:30
Хайденхайм – Бавария
 3 : 2
6.04 16:30
Майнц – Дармштадт
 4 : 0
6.04 16:30
Унион Б – Байер
 0 : 1
6.04 19:30
Боруссия Д – Штутгарт
 - : -
7.04 16:30
Хоффенхайм – Аугсбург
 - : -
7.04 18:30
Вольфсбург – Боруссия М
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 32
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 23
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 21
П
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 11
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 20 2 6
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 26 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости