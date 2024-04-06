Гол Вирца принес «Байеру» победу над «Унионом», «Лейпциг» разгромил «Фрайбург»

«Байер» на выезде обыграл «Унион» в матче 28-го тура чемпионата Германии — 1:0.

На 45+3-й минуте защитник хозяев Робин Гозенс получил вторую желтую карточку и покинул поле. Единственный гол в игре забил полузащитник Флориан Вирц на 45+8-й минуте, реализовав пенальти.

«Байер» набрал 76 очков в 28 матчах и занимает первое место в турнирной таблице буендеслиги. На втором месте находится «Бавария» с 60 очками. Таким образом, «Байер» может досрочно стать чемпионом, если выиграет в следующем туре бундеслиги.

В другом матче 28-го тура «Фрайбург» дома уступил «Лейпцигу» — 1:4. За победителей голы забили Амаду Айдара, Лоис Опенда (дубль) и Беньямин Шешко.