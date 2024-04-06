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Сегодня, 18:32

Гол Вирца принес «Байеру» победу над «Унионом», «Лейпциг» разгромил «Фрайбург»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Флориан Вирц забивает с пенальти.
Фото Reuters

«Байер» на выезде обыграл «Унион» в матче 28-го тура чемпионата Германии — 1:0.

На 45+3-й минуте защитник хозяев Робин Гозенс получил вторую желтую карточку и покинул поле. Единственный гол в игре забил полузащитник Флориан Вирц на 45+8-й минуте, реализовав пенальти.

«Байер» набрал 76 очков в 28 матчах и занимает первое место в турнирной таблице буендеслиги. На втором месте находится «Бавария» с 60 очками. Таким образом, «Байер» может досрочно стать чемпионом, если выиграет в следующем туре бундеслиги.

В другом матче 28-го тура «Фрайбург» дома уступил «Лейпцигу» — 1:4. За победителей голы забили Амаду Айдара, Лоис Опенда (дубль) и Беньямин Шешко.

Германия. Бундеслига 1. 28-й тур
06 апр, 16:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
0:1
Байер
Германия. Бундеслига 1. 28-й тур
06 апр, 16:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
1:4
РБ Лейпциг

Источник: Таблица бундеслиги
Футбол
ФК Байер
ФК Лейпциг
ФК Унион Берлин
ФК Фрайбург
0
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«Бавария» сенсационно проиграла новичку бундеслиги «Хайденхайму», ведя со счетом 2:0
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 28 24 4 0 69-19 76
2
 Бавария 28 19 3 6 80-36 60
3
 Штутгарт 27 18 3 6 63-34 57
4
 РБ Лейпциг 28 16 5 7 64-33 53
5
 Боруссия Д 27 15 8 4 55-32 53
6
 Айнтрахт Ф 28 10 12 6 43-36 42
7
 Аугсбург 27 9 9 9 44-43 36
8
 Фрайбург 28 10 6 12 40-52 36
9
 Хоффенхайм 27 9 6 12 45-52 33
10
 Хайденхайм 28 8 9 11 41-49 33
11
 Вердер 28 8 7 13 36-44 31
12
 Унион Б 28 8 5 15 25-43 29
13
 Боруссия М 27 6 10 11 46-53 28
14
 Вольфсбург 27 7 7 13 33-44 28
15
 Бохум 28 5 11 12 33-58 26
16
 Майнц 28 4 11 13 26-46 23
17
 Кельн 28 4 10 14 23-49 22
18
 Дармштадт 28 2 8 18 28-71 14
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5.04 21:30
Айнтрахт Ф – Вердер
 1 : 1
6.04 16:30
Кельн – Бохум
 2 : 1
6.04 16:30
Фрайбург – РБ Лейпциг
 1 : 4
6.04 16:30
Хайденхайм – Бавария
 3 : 2
6.04 16:30
Майнц – Дармштадт
 4 : 0
6.04 16:30
Унион Б – Байер
 0 : 1
6.04 19:30
Боруссия Д – Штутгарт
 - : -
7.04 16:30
Хоффенхайм – Аугсбург
 - : -
7.04 18:30
Вольфсбург – Боруссия М
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 32
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 23
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 21
П
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 11
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 20 2 6
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 26 1 1
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