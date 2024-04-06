«Унион» — «Байер»: смотреть трансляцию матча бундеслиги
«Унион» на своем поле сыграет с «Байером» в 28-м туре чемпионата Германии в субботу, 6 апреля. Игра состоится на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» в Берлине, Германия. Начало — в 16:30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи «Унион» — «Байер» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru. Также игры бундеслиги доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.
По итогам 27-ти туров немецкого чемпионата берлинский клуб набрал 29 очков занимает 12-е место в турнирной таблице. Команда из Леверкузена располагается на первой строчке, в ее активе — 73 балла.
Чемпионат Германии по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|27
|23
|4
|0
|68-19
|73
|
2
|Бавария
|27
|19
|3
|5
|78-33
|60
|
3
|Штутгарт
|27
|18
|3
|6
|63-34
|57
|
4
|Боруссия Д
|27
|15
|8
|4
|55-32
|53
|
5
|РБ Лейпциг
|27
|15
|5
|7
|60-32
|50
|
6
|Айнтрахт Ф
|28
|10
|12
|6
|43-36
|42
|
7
|Аугсбург
|27
|9
|9
|9
|44-43
|36
|
8
|Фрайбург
|27
|10
|6
|11
|39-48
|36
|
9
|Хоффенхайм
|27
|9
|6
|12
|45-52
|33
|
10
|Вердер
|28
|8
|7
|13
|36-44
|31
|
11
|Хайденхайм
|27
|7
|9
|11
|38-47
|30
|
12
|Унион Б
|27
|8
|5
|14
|25-42
|29
|
13
|Боруссия М
|27
|6
|10
|11
|46-53
|28
|
14
|Вольфсбург
|27
|7
|7
|13
|33-44
|28
|
15
|Бохум
|27
|5
|11
|11
|32-56
|26
|
16
|Майнц
|27
|3
|11
|13
|22-46
|20
|
17
|Кельн
|27
|3
|10
|14
|21-48
|19
|
18
|Дармштадт
|27
|2
|8
|17
|28-67
|14
|5.04
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Вердер
|1 : 1
|6.04
|16:30
|
Кельн – Бохум
|- : -
|6.04
|16:30
|
Фрайбург – РБ Лейпциг
|- : -
|6.04
|16:30
|
Хайденхайм – Бавария
|- : -
|6.04
|16:30
|
Майнц – Дармштадт
|- : -
|6.04
|16:30
|
Унион Б – Байер
|- : -
|6.04
|19:30
|
Боруссия Д – Штутгарт
|- : -
|7.04
|16:30
|
Хоффенхайм – Аугсбург
|- : -
|7.04
|18:30
|
Вольфсбург – Боруссия М
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|31
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|23
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|19
|П
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|11
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|23
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|20
|2
|6
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|26
|1
|1