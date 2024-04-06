«Унион» на своем поле сыграет с «Байером» в 28-м туре чемпионата Германии в субботу, 6 апреля. Игра состоится на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» в Берлине, Германия. Начало — в 16:30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Унион» — «Байер» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru. Также игры бундеслиги доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

По итогам 27-ти туров немецкого чемпионата берлинский клуб набрал 29 очков занимает 12-е место в турнирной таблице. Команда из Леверкузена располагается на первой строчке, в ее активе — 73 балла.

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