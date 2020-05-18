Ханс Флик: «У «Баварии» были сложности с нащупыванием своей игры»

Главный тренер «Баварии» Ханс Флик подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Германии против «Униона» (2:0).

— Это была заслуженная трудовая победа, — приводит слова Флика официальный сайт «Баварии». — У нас были сложности с нащупыванием своей игры. Я должен похвалить команду за то, как она сыграла все 90 минут. Думаю, все услышали, как мы сказали: «Парни, нужно сыграть на ноль». Поэтому я доволен итогом.

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