Гравенберх: «Хочу больше играть за «Баварию», иначе придется искать другой клуб»

Полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх заявил, что недоволен количеством игрового времени.

«Я рассчитывал больше играть за «Баварию» в прошлом сезоне, думал, что у меня будет больше шансов, — цитирует ESPN Гравенберха. — Я хочу вернуться к игре, особенно учитывая мой возраст. Я надеюсь, что это произойдет в «Баварии», иначе придется искать другой клуб».

Гравенберх перешел в «Баварию» из «Аякса» летом 2022 года. Контракт 21-летнего голландца рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Гравенберх провел 33 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.