«Милан» улучшил предложение Маркусу Тюраму

«Милан» активизируется в борьбе за форварда гладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, «Милан» на этой неделе улучшил предложение 25-летнему французу, который летом станет свободным агентом после окончания контракта с «Боруссией».

В сезоне-2022/23 Тюрам провел 32 матча за клуб, забил 16 мячей и отдал 7 результативных передач.