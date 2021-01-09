Горецка рассказал о причинах поражения в матче с «Боруссией»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка объяснил причины поражения в матче 15-го тура чемпионата Германии против «Боруссии» из Менхенгладбаха (2:3).

«Вести в гостях 2:0, а затем так отдать игру, конечно это очень неприятно, — цитирует игрока официальный сайт клуба. — В первые 30- 35 минут мы показывали лучшую игру за очень долгое время. Но мы два раза потеряли мяч в ситуациях, в которых не должны были его терять. Реакция тоже была неправильной. В итоге счет стал 2:2. Третий гол мы пропустили из похожей ситуации.

Мы три раза сами пригласили соперника, и он использовал эти шансы. Потом было непросто, ведь другая команда сосредоточилась исключительно на обороне своих ворот. Во втором тайме нам в нескольких моментах не повезло. Это были индивидуальные ошибки. В данный момент мы просто слишком много пропускаем".

В составе победителей дубль сделал Йонас Хофманн. Еще один мяч забил Флориан Нойхаус.