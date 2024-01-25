Горецка: «Игра «Баварии» в матче с «Унионом» не была идеальной»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка прокомментировал победу над «Унионом» (1:0) в матче 13-го тура чемпионата Германии.

«Это была важная победа. Было важно продемонстрировать реакцию на поражение (от «Вердера»). Главное было победить, но мы знаем, что игра не была идеальной. Хотя это была достойная отличная игра. Нам немного не везло в продвижении атак. Когда забиваешь второй гол, головы соперников имеют тенденцию падать. Это облегчает задачу. Ближе к концу матча стало немного жарко», — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.

«Бавария» набрала 44 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Унион» идет на 15-й строчке — 14 очков.