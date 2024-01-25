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Сегодня, 09:10

Защитник Дайер поделился эмоциями от дебюта за «Баварию»

Виктория Кравченко
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Защитник «Баварии» Эрик Даейр оценил дебютный матч в составе команды.

Вчера, 24 января, мюнхенцы обыграли «Унион» (1:0) в 18-м туре чемпионата Германии.

«Пока что все складывается для меня очень хорошо. В клубе мне оказали очень теплый прием. Мои товарищи по команде и тренер просто великолепны, и я горжусь тем, что дебютировал сегодня. Я очень счастлив», — цитирует Дайера официальный сайт клуба.

30-летний защитник перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в январе 2024 года на правах аренды до конца сезона.

Эрик Дайер
ФК Бавария
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Горецка: «Игра «Баварии» в матче с «Унионом» не была идеальной»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 18 15 3 0 50-14 48
2
 Бавария 18 14 2 2 53-16 44
3
 Штутгарт 18 11 1 6 38-23 34
4
 РБ Лейпциг 18 10 3 5 40-21 33
5
 Боруссия Д 18 9 6 3 37-25 33
6
 Айнтрахт Ф 18 7 7 4 29-22 28
7
 Фрайбург 18 8 4 6 24-28 28
8
 Хоффенхайм 18 7 3 8 34-36 24
9
 Хайденхайм 18 6 4 8 27-34 22
10
 Аугсбург 18 5 6 7 26-33 21
11
 Вольфсбург 18 6 3 9 22-29 21
12
 Боруссия М 18 5 5 8 35-38 20
13
 Вердер 18 5 5 8 25-31 20
14
 Бохум 18 4 8 6 20-34 20
15
 Унион Б 17 4 2 11 17-32 14
16
 Майнц 17 1 8 8 14-29 11
17
 Кельн 18 2 5 11 11-33 11
18
 Дармштадт 18 2 5 11 22-46 11
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20.01 17:30
Бохум – Штутгарт
 1 : 0
20.01 17:30
Дармштадт – Айнтрахт Ф
 2 : 2
20.01 17:30
Кельн – Боруссия Д
 0 : 4
20.01 17:30
Фрайбург – Хоффенхайм
 3 : 2
20.01 17:30
Хайденхайм – Вольфсбург
 1 : 1
20.01 20:30
РБ Лейпциг – Байер
 2 : 3
21.01 17:30
Бавария – Вердер
 0 : 1
21.01 19:30
Боруссия М – Аугсбург
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7.02 20:30
Майнц – Унион Б
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Бавария

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Юлиан Брандт

Боруссия Д

 8
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Матей Маглица

Дармштадт

 15 2 4
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