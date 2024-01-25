Защитник Дайер поделился эмоциями от дебюта за «Баварию»
Защитник «Баварии» Эрик Даейр оценил дебютный матч в составе команды.
Вчера, 24 января, мюнхенцы обыграли «Унион» (1:0) в 18-м туре чемпионата Германии.
«Пока что все складывается для меня очень хорошо. В клубе мне оказали очень теплый прием. Мои товарищи по команде и тренер просто великолепны, и я горжусь тем, что дебютировал сегодня. Я очень счастлив», — цитирует Дайера официальный сайт клуба.
30-летний защитник перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в январе 2024 года на правах аренды до конца сезона.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|18
|15
|3
|0
|50-14
|48
|
2
|Бавария
|18
|14
|2
|2
|53-16
|44
|
3
|Штутгарт
|18
|11
|1
|6
|38-23
|34
|
4
|РБ Лейпциг
|18
|10
|3
|5
|40-21
|33
|
5
|Боруссия Д
|18
|9
|6
|3
|37-25
|33
|
6
|Айнтрахт Ф
|18
|7
|7
|4
|29-22
|28
|
7
|Фрайбург
|18
|8
|4
|6
|24-28
|28
|
8
|Хоффенхайм
|18
|7
|3
|8
|34-36
|24
|
9
|Хайденхайм
|18
|6
|4
|8
|27-34
|22
|
10
|Аугсбург
|18
|5
|6
|7
|26-33
|21
|
11
|Вольфсбург
|18
|6
|3
|9
|22-29
|21
|
12
|Боруссия М
|18
|5
|5
|8
|35-38
|20
|
13
|Вердер
|18
|5
|5
|8
|25-31
|20
|
14
|Бохум
|18
|4
|8
|6
|20-34
|20
|
15
|Унион Б
|17
|4
|2
|11
|17-32
|14
|
16
|Майнц
|17
|1
|8
|8
|14-29
|11
|
17
|Кельн
|18
|2
|5
|11
|11-33
|11
|
18
|Дармштадт
|18
|2
|5
|11
|22-46
|11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.01
|17:30
|
Бохум – Штутгарт
|1 : 0
|20.01
|17:30
|
Дармштадт – Айнтрахт Ф
|2 : 2
|20.01
|17:30
|
Кельн – Боруссия Д
|0 : 4
|20.01
|17:30
|
Фрайбург – Хоффенхайм
|3 : 2
|20.01
|17:30
|
Хайденхайм – Вольфсбург
|1 : 1
|20.01
|20:30
|
РБ Лейпциг – Байер
|2 : 3
|21.01
|17:30
|
Бавария – Вердер
|0 : 1
|21.01
|19:30
|
Боруссия М – Аугсбург
|1 : 2
|7.02
|20:30
|
Майнц – Унион Б
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|22
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|12
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|10
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|8
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|15
|2
|4
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|15
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|13
|1
|5
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