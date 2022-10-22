Нагельсманн — о матче с «Хоффенхаймом»: «Получилась зрелая игра и заслуженная победа»
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Хоффенхаймом» (2:0) в 11-м туре бундеслиги.
«Я очень доволен сегодняшним матчем. Игра была нелегкой. Это еще один шаг к тому, где мы хотим быть. Мы играли с большой страстью в первом тайме, думаю, мы выиграли 71 процентов наших единоборств, что очень хорошо. Мы могли забить 4-5 голов. Во втором тайме было ясно, что «Хоффенхайм» станет больше рисковать и обороняться еще выше. Мы немного сбавили обороты, что вполне объяснимо, учитывая, что впереди у нас «Барселона» и «Майнц». Получилась зрелая игра и заслуженная победа», — приводит слова Нагельсманна Twitter Bayern & Germany.
«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея на счету 22 очка.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Унион Б
|10
|7
|2
|1
|18-6
|23
|
2
|Бавария
|11
|6
|4
|1
|32-8
|22
|
3
|Фрайбург
|11
|6
|3
|2
|16-13
|21
|
4
|Боруссия Д
|11
|6
|1
|4
|18-14
|19
|
5
|Майнц
|11
|5
|3
|3
|16-13
|18
|
6
|Айнтрахт Ф
|10
|5
|2
|3
|21-17
|17
|
7
|Хоффенхайм
|11
|5
|2
|4
|17-12
|17
|
8
|Боруссия М
|10
|4
|4
|2
|18-14
|16
|
9
|Кельн
|11
|4
|4
|3
|19-22
|16
|
10
|РБ Лейпциг
|11
|4
|4
|3
|20-18
|16
|
11
|Вердер
|11
|4
|3
|4
|20-18
|15
|
12
|Аугсбург
|11
|4
|2
|5
|14-19
|14
|
13
|Вольфсбург
|11
|2
|5
|4
|13-19
|11
|
14
|Байер
|11
|2
|3
|6
|16-23
|9
|
15
|Герта
|10
|1
|5
|4
|12-15
|8
|
16
|Штутгарт
|11
|1
|5
|5
|13-20
|8
|
17
|Шальке
|10
|1
|3
|6
|10-24
|6
|
18
|Бохум
|10
|1
|1
|8
|9-27
|4
|21.10
|21:30
|
Майнц – Кельн
|5 : 0
|22.10
|16:30
|
Аугсбург – РБ Лейпциг
|3 : 3
|22.10
|16:30
|
Байер – Вольфсбург
|2 : 2
|22.10
|16:30
|
Боруссия Д – Штутгарт
|5 : 0
|22.10
|16:30
|
Фрайбург – Вердер
|2 : 0
|22.10
|16:30
|
Хоффенхайм – Бавария
|0 : 2
|22.10
|19:30
|
Боруссия М – Айнтрахт Ф
|- : -
|23.10
|16:30
|
Бохум – Унион Б
|- : -
|23.10
|18:30
|
Герта – Шальке
|- : -
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|8
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|8
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|7
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|5
|
|
Мергим Бериша
Аугсбург
|4
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|11
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|8
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|9
|1
|2