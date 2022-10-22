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Сегодня, 21:04

Нагельсманн — о матче с «Хоффенхаймом»: «Получилась зрелая игра и заслуженная победа»

Нагельсманн прокомментировал победу над «Хоффенхаймом» в бундеслиге
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Хоффенхаймом» (2:0) в 11-м туре бундеслиги.

«Я очень доволен сегодняшним матчем. Игра была нелегкой. Это еще один шаг к тому, где мы хотим быть. Мы играли с большой страстью в первом тайме, думаю, мы выиграли 71 процентов наших единоборств, что очень хорошо. Мы могли забить 4-5 голов. Во втором тайме было ясно, что «Хоффенхайм» станет больше рисковать и обороняться еще выше. Мы немного сбавили обороты, что вполне объяснимо, учитывая, что впереди у нас «Барселона» и «Майнц». Получилась зрелая игра и заслуженная победа», — приводит слова Нагельсманна Twitter Bayern & Germany.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея на счету 22 очка.

Источник: https://twitter.com/iMiaSanMia/status/1583851449817083904

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Челси 0
Манчестер Юнайтед 0
2-й тайм

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
0
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Бундеслига: «Боруссия» Д разгромила «Штутгарт», «Хоффенхайм» уступил «Баварии» и другие матчи 11-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Унион Б 10 7 2 1 18-6 23
2
 Бавария 11 6 4 1 32-8 22
3
 Фрайбург 11 6 3 2 16-13 21
4
 Боруссия Д 11 6 1 4 18-14 19
5
 Майнц 11 5 3 3 16-13 18
6
 Айнтрахт Ф 10 5 2 3 21-17 17
7
 Хоффенхайм 11 5 2 4 17-12 17
8
 Боруссия М 10 4 4 2 18-14 16
9
 Кельн 11 4 4 3 19-22 16
10
 РБ Лейпциг 11 4 4 3 20-18 16
11
 Вердер 11 4 3 4 20-18 15
12
 Аугсбург 11 4 2 5 14-19 14
13
 Вольфсбург 11 2 5 4 13-19 11
14
 Байер 11 2 3 6 16-23 9
15
 Герта 10 1 5 4 12-15 8
16
 Штутгарт 11 1 5 5 13-20 8
17
 Шальке 10 1 3 6 10-24 6
18
 Бохум 10 1 1 8 9-27 4
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21.10 21:30
Майнц – Кельн
 5 : 0
22.10 16:30
Аугсбург – РБ Лейпциг
 3 : 3
22.10 16:30
Байер – Вольфсбург
 2 : 2
22.10 16:30
Боруссия Д – Штутгарт
 5 : 0
22.10 16:30
Фрайбург – Вердер
 2 : 0
22.10 16:30
Хоффенхайм – Бавария
 0 : 2
22.10 19:30
Боруссия М – Айнтрахт Ф
 - : -
23.10 16:30
Бохум – Унион Б
 - : -
23.10 18:30
Герта – Шальке
 - : -
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Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 8
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 8
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 7
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 5
Мергим Бериша

Мергим Бериша

Аугсбург

 4
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 4
И К Ж
Марко Фридль

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 11 1 3
Доминик Дрекслер

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