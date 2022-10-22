«Лейпциг» ушел от поражения в матче с «Аугсбургом» благодаря двум голам на последних минутах матча
«Лейпциг» сыграл вничью с «Аугсбургом» на выезде в матче 11-го тура чемпионата Германии — 3:3.
Хозяева вели со счетом 3:0 после 65 минут матча: отличились Мергим Бериша, Эрмедин Демирович и Рубен Варгас.
На 65-й минуте красную карточку получил защитник «Аугсбурга» Ягу Амарал. На 72-й минуте форвард «Лейпцига» отыграл один мяч, а затем гости сравняли счет благодаря голам Кристофера Нкунку и Уго Новоа на 89-й и 90-й минутах.
«Лейпциг» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с 16 очками в 11 матчах. «Аугсбург» идет на 12-й строчке с 14 очками в 11 играх.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Унион Б
|10
|7
|2
|1
|18-6
|23
|
2
|Бавария
|11
|6
|4
|1
|32-8
|22
|
3
|Фрайбург
|11
|6
|3
|2
|16-13
|21
|
4
|Боруссия Д
|11
|6
|1
|4
|18-14
|19
|
5
|Майнц
|11
|5
|3
|3
|16-13
|18
|
6
|Айнтрахт Ф
|10
|5
|2
|3
|21-17
|17
|
7
|Хоффенхайм
|11
|5
|2
|4
|17-12
|17
|
8
|Боруссия М
|10
|4
|4
|2
|18-14
|16
|
9
|Кельн
|11
|4
|4
|3
|19-22
|16
|
10
|РБ Лейпциг
|11
|4
|4
|3
|20-18
|16
|
11
|Вердер
|11
|4
|3
|4
|20-18
|15
|
12
|Аугсбург
|11
|4
|2
|5
|14-19
|14
|
13
|Вольфсбург
|11
|2
|5
|4
|13-19
|11
|
14
|Байер
|11
|2
|3
|6
|16-23
|9
|
15
|Герта
|10
|1
|5
|4
|12-15
|8
|
16
|Штутгарт
|11
|1
|5
|5
|13-20
|8
|
17
|Шальке
|10
|1
|3
|6
|10-24
|6
|
18
|Бохум
|10
|1
|1
|8
|9-27
|4
|21.10
|21:30
|
Майнц – Кельн
|5 : 0
|22.10
|16:30
|
Аугсбург – РБ Лейпциг
|3 : 3
|22.10
|16:30
|
Байер – Вольфсбург
|2 : 2
|22.10
|16:30
|
Боруссия Д – Штутгарт
|5 : 0
|22.10
|16:30
|
Фрайбург – Вердер
|2 : 0
|22.10
|16:30
|
Хоффенхайм – Бавария
|0 : 2
|22.10
|19:30
|
Боруссия М – Айнтрахт Ф
|- : -
|23.10
|16:30
|
Бохум – Унион Б
|- : -
|23.10
|18:30
|
Герта – Шальке
|- : -
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|8
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|8
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|7
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|5
|
|
Мергим Бериша
Аугсбург
|4
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|11
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|8
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|9
|1
|2