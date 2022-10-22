Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 18:36

«Лейпциг» ушел от поражения в матче с «Аугсбургом» благодаря двум голам на последних минутах матча

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Лейпцига».
Фото Reuters

«Лейпциг» сыграл вничью с «Аугсбургом» на выезде в матче 11-го тура чемпионата Германии — 3:3.

Хозяева вели со счетом 3:0 после 65 минут матча: отличились Мергим Бериша, Эрмедин Демирович и Рубен Варгас.

На 65-й минуте красную карточку получил защитник «Аугсбурга» Ягу Амарал. На 72-й минуте форвард «Лейпцига» отыграл один мяч, а затем гости сравняли счет благодаря голам Кристофера Нкунку и Уго Новоа на 89-й и 90-й минутах.

«Лейпциг» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с 16 очками в 11 матчах. «Аугсбург» идет на 12-й строчке с 14 очками в 11 играх.

Германия. Бундеслига 1. 11-й тур
22 окт, 16:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
3:3
РБ Лейпциг

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 0
1-й тайм

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
Футбол
ФК Аугсбург
ФК Лейпциг
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
От поедания клубники до конфликта с Конором. Как Хасбик превратился в суперзвезду UFC
Валиева в прекрасном настроении. И близка к 500 тысячам рублей
Бывший директор ЦРУ допустил участие сил США в конфликте на Украине
Бывший председатель Китая Ху Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия съезда КПК
Бузова призналась в нежелании переезжать в новую московскую квартиру
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бундеслига: «Боруссия» Д — «Штутгарт», «Хоффенхайм» — «Бавария» и другие матчи 11-го тура
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Унион Б 10 7 2 1 18-6 23
2
 Бавария 11 6 4 1 32-8 22
3
 Фрайбург 11 6 3 2 16-13 21
4
 Боруссия Д 11 6 1 4 18-14 19
5
 Майнц 11 5 3 3 16-13 18
6
 Айнтрахт Ф 10 5 2 3 21-17 17
7
 Хоффенхайм 11 5 2 4 17-12 17
8
 Боруссия М 10 4 4 2 18-14 16
9
 Кельн 11 4 4 3 19-22 16
10
 РБ Лейпциг 11 4 4 3 20-18 16
11
 Вердер 11 4 3 4 20-18 15
12
 Аугсбург 11 4 2 5 14-19 14
13
 Вольфсбург 11 2 5 4 13-19 11
14
 Байер 11 2 3 6 16-23 9
15
 Герта 10 1 5 4 12-15 8
16
 Штутгарт 11 1 5 5 13-20 8
17
 Шальке 10 1 3 6 10-24 6
18
 Бохум 10 1 1 8 9-27 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
21.10 21:30
Майнц – Кельн
 5 : 0
22.10 16:30
Аугсбург – РБ Лейпциг
 3 : 3
22.10 16:30
Байер – Вольфсбург
 2 : 2
22.10 16:30
Боруссия Д – Штутгарт
 5 : 0
22.10 16:30
Фрайбург – Вердер
 2 : 0
22.10 16:30
Хоффенхайм – Бавария
 0 : 2
22.10 19:30
Боруссия М – Айнтрахт Ф
 - : -
23.10 16:30
Бохум – Унион Б
 - : -
23.10 18:30
Герта – Шальке
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 8
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 8
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 7
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 5
Мергим Бериша

Мергим Бериша

Аугсбург

 4
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 4
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 11 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 8 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 9 1 2
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости