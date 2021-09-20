Гендиректор дортмундской «Боруссии» о Холанне: «Будет тяжело удержать его в команде»
Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке оценил шансы клуба на то, чтобы сохранить нападающего Эрлина Холанна.
«Конечно, будет тяжело удержать Холанна. При этом я не говорю, что это невозможно. Мы сделаем все, что сможем, чтобы наши лучшие футболисты были верны клубу», — приводит Goal со ссылкой на Welt слова Ватцке.
В сезоне-2021/22 Холанн забил 11 голов и отдал 4 результативных передачи в 8 матчах за «Боруссию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего норвежца в 130 миллионов евро. В августе 2021 года сообщалось об интересе к форварду со стороны «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Реала».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/difficult-haaland-transfer-borussia-dortmund-real-madrid-man/1xitrmm4uu3yy10unne0m9shmg
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