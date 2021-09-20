Немецкий клуб из второго дивизиона уволил экс-тренера «Кайрата»

«Эрцгебирге» объявил на официальном сайте об увольнении главного тренера команды Алексея Шпилевского. Данное решение было принято после поражения в матче против «Падерборна» (1:4).

Шпилевский возглавил «Эрцгебирге» в июне. Под его руководством немецкий клуб набрал 3 очка в семи матчах, в результате чего замыкает турнирную таблицу второй бундеслиги (18-е место).

До переезда в Германию белорусский специалист работал в «Кайрате», который приводил к чемпионскому титулу.