Немецкий клуб из второго дивизиона уволил экс-тренера «Кайрата»
«Эрцгебирге» объявил на официальном сайте об увольнении главного тренера команды Алексея Шпилевского. Данное решение было принято после поражения в матче против «Падерборна» (1:4).
Шпилевский возглавил «Эрцгебирге» в июне. Под его руководством немецкий клуб набрал 3 очка в семи матчах, в результате чего замыкает турнирную таблицу второй бундеслиги (18-е место).
До переезда в Германию белорусский специалист работал в «Кайрате», который приводил к чемпионскому титулу.
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