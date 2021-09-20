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Полузащитник «Байера» получил дисквалификацию на три матча

23:22
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Полузащитник «Байера» Роберт Андрих был удален в матче 5-го тура чемпионата Германии против «Штутгарта» (3:1).

В средине первого тайма 26-летний футболист допустил грубый фол против соперника, за что получил прямую красную карточку. За это нарушение Андрих был дисквалифицирован на три матча, сообщает Kicker.

Также футболист оштрафован на 15 тысяч евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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