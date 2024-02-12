«Гамбург» объявил об увольнении главного тренера Вальтера

Главный тренер «Гамбурга» Тим Вальтер покинул свой пост, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Согласно заявлению «Гамбурга», увольнение связано с нестабильными выступлениями команды в текущем сезоне.

В последнем матче «Гамбург» дома проиграл «Ганноверу» (3:4) в 21-м туре второй бундеслиги. После 21 тура «Гамбург» с 37 очками занимает третье место в турнирной таблице.

После ухода Вальтера команду временно возглавит его экс-ассистент Мерлин Пользин.