«Майнц» уволил главного тренера Зиверта

Главный тренер «Майнца» Ян Зиверт покинул команду, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Сообщается, что имя нового главного тренера будет объявлено во вторник, 13 февраля.

41-летний Зиверт возглавил команду в ноябре после ухода Бо Свенссона. Под его руководством «Майнц» провел 12 матчей, в которых одержал одну победу, шесть раз сыграл вничью и потерпел пять поражений.

После 21 тура «Майнц» с 12 очками занимает предпоследнее место в бундеслиге.