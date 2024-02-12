«Майнц» уволил главного тренера Зиверта
Главный тренер «Майнца» Ян Зиверт покинул команду, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
Сообщается, что имя нового главного тренера будет объявлено во вторник, 13 февраля.
41-летний Зиверт возглавил команду в ноябре после ухода Бо Свенссона. Под его руководством «Майнц» провел 12 матчей, в которых одержал одну победу, шесть раз сыграл вничью и потерпел пять поражений.
После 21 тура «Майнц» с 12 очками занимает предпоследнее место в бундеслиге.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|21
|17
|4
|0
|55-14
|55
|
2
|Бавария
|21
|16
|2
|3
|59-22
|50
|
3
|Штутгарт
|21
|14
|1
|6
|49-27
|43
|
4
|Боруссия Д
|21
|11
|7
|3
|43-26
|40
|
5
|РБ Лейпциг
|21
|11
|4
|6
|46-28
|37
|
6
|Айнтрахт Ф
|21
|8
|8
|5
|31-25
|32
|
7
|Фрайбург
|21
|8
|4
|9
|26-37
|28
|
8
|Хоффенхайм
|21
|7
|6
|8
|38-40
|27
|
9
|Хайденхайм
|21
|7
|6
|8
|30-36
|27
|
10
|Вердер
|21
|7
|5
|9
|30-34
|26
|
11
|Аугсбург
|21
|5
|8
|8
|31-39
|23
|
12
|Вольфсбург
|21
|6
|5
|10
|25-33
|23
|
13
|Боруссия М
|21
|5
|7
|9
|36-41
|22
|
14
|Бохум
|21
|4
|10
|7
|23-39
|22
|
15
|Унион Б
|21
|6
|3
|12
|20-35
|21
|
16
|Кельн
|21
|3
|7
|11
|15-35
|16
|
17
|Майнц
|21
|1
|9
|11
|16-35
|12
|
18
|Дармштадт
|21
|2
|6
|13
|22-49
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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13 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.02
|22:30
|
Кельн – Вердер
|- : -
|17.02
|17:30
|
Дармштадт – Штутгарт
|- : -
|17.02
|17:30
|
Хайденхайм – Байер
|- : -
|17.02
|17:30
|
Хоффенхайм – Унион Б
|- : -
|17.02
|17:30
|
Майнц – Аугсбург
|- : -
|17.02
|17:30
|
Вольфсбург – Боруссия Д
|- : -
|17.02
|20:30
|
РБ Лейпциг – Боруссия М
|- : -
|18.02
|17:30
|
Фрайбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|18.02
|19:30
|
Бохум – Бавария
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|24
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|15
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|9
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|18
|2
|5
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|17
|1
|2
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|16
|1
|5
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