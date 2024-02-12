Спортивный директор «Байера» заявил, что Алонсо останется в Леверкузене

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес уверен, что главный тренер команды Хаби Алонсо не уйдет из клуба в ближайшее время. Он отметил, что в составе изменений не предвидится.

«Я уверен, одна из причин — контракт. Другая — он и его семья чувствуют себя комфортно в Леверкузене. Он знает, что у него есть в этом клубе. У него также очень хорошая команда, радужные перспективы», — цитирует Рольфеса This is Anfield.

Ранее в СМИ писали, что Алонсо может уйти на аналогичный пост в «Ливерпуль». Главный тренер английской команды Юрген Клопп покинет свой пост по окончании сезона.