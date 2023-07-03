Ондуа: «Из-за меня все игроки сборной Камеруна хотели побывать в России»
Экс-полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа в интервью «СЭ» высказался о запрете правительства Камеруна проводить матч против сборной России.
«Не слышал о том, что правительство Камеруна запретило играть против России... Просто я знаю, что все футболисты сборной были бы рады! Из-за меня все хотели побывать в России, сыграть против сборной здесь, в Москве. Это было бы великолепно для всех! В целом между Камеруном и Россией хорошие отношения. Думаю, что это случится. Хотим, чтобы это стало реальностью», — сказал Ондуа «СЭ».
Ранее сообщалось, что сборная России может провести товарищескую игру против команды Камеруна 15 июня на стадионе «Лужники», однако 23 мая стало известно, что африканцы отказались участвовать в матче.
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3
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|0-0
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4
|Унион Б
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5
|Фрайбург
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6
|Байер
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|0
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7
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8
|Вольфсбург
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9
|Майнц
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10
|Боруссия М
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|0-0
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11
|Кельн
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|0
|0
|0-0
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12
|Хоффенхайм
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|0
|0-0
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13
|Вердер
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
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18
|Дармштадт
|0
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|18.08
|00:00
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Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|00:00
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Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|00:00
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Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|00:00
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Боруссия Д – Кельн
|- : -
|19.08
|00:00
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Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -
|19.08
|00:00
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Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|00:00
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Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|00:00
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Унион Б – Майнц
|- : -
|19.08
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Вольфсбург – Хайденхайм
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