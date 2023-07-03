Ондуа назвал мечтой матч против сборной России: «Когда услышал, что сборные могут сыграть, у меня пошли мурашки»
Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа в интервью «СЭ» высказался о возможном проведении матча против сборной России.
«Вы знаете, для меня это бы была мечта. Когда я услышал о том, что наши сборные могут сыграть между собой, у меня пошли мурашки! Матч Россия — Камерун после ситуации на ЧМ-2022 был бы потрясающим вариантом. Посмотрим, может быть, в ближайшие месяцы что-то изменится. Мы вполне можем сыграть. Я бы хотел увидеть это!» — сказал Ондуа «СЭ».
Ранее сообщалось, что сборная России может провести товарищескую игру против команды Камеруна 15 июня на стадионе «Лужники», однако 23 мая стало известно, что африканцы отказались участвовать в матче.
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8
|Вольфсбург
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9
|Майнц
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10
|Боруссия М
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|0-0
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11
|Кельн
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|0
|0
|0-0
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12
|Хоффенхайм
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|0-0
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13
|Вердер
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Бохум
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Дармштадт
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|18.08
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Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|00:00
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Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|00:00
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Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|00:00
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Боруссия Д – Кельн
|- : -
|19.08
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Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -
|19.08
|00:00
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Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|00:00
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Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|00:00
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Унион Б – Майнц
|- : -
|19.08
|00:00
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Вольфсбург – Хайденхайм
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