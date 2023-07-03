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«Из-за меня все игроки сборной Камеруна захотели побывать в России». Интервью с Ондуа, игравшем на ЧМ с триколором на бутсах

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Футболист Гаэль Ондуа
Гаэль Ондуа.
Фото Global Look Press
О будущем, уровне РПЛ и чемпионате мира 2018.

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа долгое время живет в России. Он был единственным игроком с паспортом РФ, который принимал участие в чемпионате мира-2022. Однако после турнира по возвращении в «Ганновер» он перестал выходить на поле. Как следствие, контракт Ондуа с немецким клубом не был продлен, и с 30 июня футболист находится в статусе свободного агента.

«СЭ» поговорил с Гаэлем о поиске нового клуба, текущем уровне РПЛ, а также чемпионате мира в России-2018.

Конфликт с «Ганновером»? У меня в жизни нет конфликтных ситуаций

— Многие сватают вас в РПЛ. Вы уже месяц в России и как будто бы намекаете, что хотите остаться здесь!

— Честно, на данный момент есть интерес. Но скоро узнаете, на днях все будет официально.

— Это будет российский клуб?

— Не знаю! В ближайшие дни будет объявлено.

— Оказаться в «Спартаке», «Зените» или ЦСКА для вас реально?

— Не могу об этом говорить, но скоро будет известно.

— Вы долгое время играли в Германии. Были ли предложения от европейских команд?

— Есть предложения из Германии, из других стран тоже. Но нужно сначала все обдумать, выбрать наилучший вариант. В ближайшие дни это сделаем. Мы ждали официального завершения контракта. Сегодня же я свободный человек! Могу двигаться дальше.

— Вы попрощались с «Ганновером»? У вас же была неприятная история с клубом...

— Пока не попрощался, потому что я еще отдыхаю. Когда вопрос с новым клубом будет решен, попрощаюсь со всеми, как я обычно делаю.

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— Действительно ли у вас был какой-то конфликт с клубом?

— У меня в жизни нет конфликтных ситуаций. Я только делаю то, что люблю, а именно играю в футбол. Вам я не вру. И в России, и за границей вам тоже скажут, что у меня никогда не было конфликтных ситуаций.

— Как бы вы описали свое пребывание в «Ганновере»?

— Я бы сказал, что все было хорошо. Именно в этом клубе я начал стабильно играть за сборную Камеруна. Всегда нужно быть благодарным клубу за то, что он тебе дал. Также я благодарен «Ганноверу» за все, что они сделали для меня.

Футболист Гаэль Ондуа
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Когда услышал, что сборные Камеруна и России могут сыграть между собой, пошли мурашки

— Если чисто теоретически вы окажетесь в российском клубе, вам ничего не скажут в сборной на этот счет? Дорога в национальную команду все еще будет открыта?

— Об этом я пока не думал, не разговаривал даже с тренером сборной. В первую очередь мне нужно решить свою судьбу, а дальше будем обсуждать остальное.

— Насколько в данном контексте реально сборной России сыграть против Камеруна?

— Вы знаете, для меня это мечта. Когда я услышал о том, что наши сборные могут сыграть между собой, у меня пошли мурашки! Матч Россия — Камерун после ситуации на ЧМ-2022 был бы потрясающим вариантом. Посмотрим, может быть, в ближайшие месяцы что-то изменится. Мы вполне можем сыграть. Я бы хотел увидеть это!

— Вы слышали о том, что правительство Камеруна запретило играть против России?

— Нет, не слышал.

— До вас эту информацию не доводили?

— Нет... Просто я знаю, что все футболисты сборной были бы рады! Из-за меня все хотели побывать в России, сыграть против сборной здесь, в Москве. Это было бы великолепно для всех! В целом между Камеруном и Россией хорошие отношения. Думаю, что это случится. Хотим, чтобы это стало реальностью.

— Вы были на финале Кубка России. За кем больше всего следите?

— Следил за красивым футболом, также слежу, даже в Германии, за всеми матчами РПЛ. Было приятно находиться там, где люди, несмотря ни на что, пришли поболеть за любимые команды.

Гаэль Ондуа (в&nbsp;центре). «Россия — мой дом. Почему я должен от него отказываться?» Интервью нашего человека из сборной Камеруна

— Не кажется ли вам, что в условиях изоляции российский футбол деградирует?

— Не могу оценить. У каждого своя правда. Мне лично все понравилось!

— Многие говорят, что уровень РПЛ сопоставим с уровнем вторых лиг топ-5 Европы. Это действительно так?

— Об этом вам скажут профессионалы, я всего лишь футболист. Мне без разницы, где играть, главное — показать на поле все свои лучшие качества, наслаждаться игрой. Футбол — это моя любимая работа. Есть люди, которые лучше ответят на такие вопросы.

— Кого можете выделить из российских спортсменов?

— Не люблю отвечать на такие вопросы. Это журналисты могут кого-то выделять. Я считаю, что каждый показывает такой футбол, какой он может. Они профессионалы, значит, им нравится то, чем они занимаются.

— Общаетесь с кем-то из российских футбольных звезд?

— Да, конечно. Но сейчас не буду рассказывать, с кем общаюсь. У меня много друзей, с которыми мы росли, играя в детстве. Продолжаем общаться, несмотря ни на что.

— Пишут, что Чалов и Кузяев могут уехать в Европу. Как думаете, получится?

— Есть много околофутбольных вещей, я к этому никак не отношусь. Они талантливые и отличные игроки, знают, что делать. Я не агент, не специалист, а футболист.

Футболист Гаэль Ондуа
Фото Global Look Press

Думаю, в России еще будет чемпионат мира

— Допускаете, что еще когда-нибудь Россия сможет принять чемпионат мира?

— Конечно. Во время ЧМ-2018 я ходил на матчи — это было круто! Во всех городах было много людей из разных стран. Это просто прекрасно! Некоторые мои друзья играли и рассказывали об атмосфере. Думаю, что чемпионат мира в России будет. Поживем — увидим.

— Были на легендарном для сборной России против Испании матче в «Лужниках» ровно пять лет назад?

— Да, я был на том матче! Не могу передать эмоции, которые я тогда испытывал. В первую очередь никто не верил в проход России. Но футбол непредсказуем. Сборная это показала и доказала, что Россия является футбольной страной.

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— Что для вас тогда было знаковым событием: нога Акинфеева, речь Дзюбы или что-то еще?

— Каждый футболист внес уникальный вклад в ту победу. Не только Дзюба, Акинфеев или главный тренер Станислав Черчесов. Все игроки сборной принимали в этом участие. В том числе и болельщики сборной России показали свою поддержку! Когда я их слушал, у меня шли мурашки по коже. Они любят свою сборную. Это остается на всю жизнь, как Евро-2008. В данном случае это успех всей сборной России, а не какого-то одного человека. Я бы сказал, что это успех русского народа. Он создал праздник.

— Вы уже возрастной футболист. Задумывались о том, чтобы играть до сорока лет и дальше, как условный Ибрагимович?

— Главное — это здоровье. Если оно будет позволять играть, то можно продолжать.

Со здоровьем у меня все хорошо. Надеюсь, что так будет и дальше.

Гаэль Ондуа
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Камеруна по футболу
ФК Ганновер
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Чемпионат мира: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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