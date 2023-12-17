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Сегодня, 19:29

«Фрайбург» в большинстве одержал победу над «Кельном» в бундеслиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Фрайбург» на своем поле обыграл «Кельн» в матче 15-го тура немецкой бундеслиги — 2:0.

Счет на 72-й минуте открыл Михаэль Грегорич. В концовке преимущество хозяев удвоил Роланд Шаллои. Гости играли в меньшинстве с 62-й минуты — две желтые карточки получил Юлиан Шабо.

«Фрайбург» (24 очка) поднялся на шестое место в бундеслиге. «Кельн» (10) идет на 15-й строчке в турнирной таблице.

Германия. Бундеслига 1. 15-й тур
17 дек, 17:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
2:0
Кельн

Источник: Таблица бундеслиги
Футбол
ФК Кельн
ФК Фрайбург
0
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«Байер» — «Айнтрахт»: смотреть трансляцию матча немецкой бундеслиги в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 14 11 3 0 39-12 36
2
 Бавария 13 10 2 1 44-14 32
3
 РБ Лейпциг 15 10 2 3 37-16 32
4
 Штутгарт 14 10 1 3 34-16 31
5
 Боруссия Д 15 7 5 3 29-24 26
6
 Фрайбург 15 7 3 5 19-23 24
7
 Хоффенхайм 15 7 2 6 29-27 23
8
 Айнтрахт Ф 14 5 6 3 24-16 21
9
 Вольфсбург 15 6 1 8 19-25 19
10
 Аугсбург 15 4 6 5 24-28 18
11
 Боруссия М 15 4 5 6 30-33 17
12
 Хайденхайм 15 5 2 8 22-30 17
13
 Бохум 15 3 7 5 18-29 16
14
 Вердер 15 4 3 8 22-29 15
15
 Унион Б 14 3 1 10 15-31 10
16
 Кельн 15 2 4 9 10-26 10
17
 Майнц 15 1 6 8 12-27 9
18
 Дармштадт 15 2 3 10 17-38 9
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 2 : 2
16.12 17:30
Аугсбург – Боруссия Д
 1 : 1
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Бохум – Унион Б
 3 : 0
16.12 17:30
Дармштадт – Вольфсбург
 0 : 1
16.12 17:30
Майнц – Хайденхайм
 0 : 1
16.12 20:30
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
 3 : 1
17.12 17:30
Фрайбург – Кельн
 2 : 0
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Ян-Никлас Бесте

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Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

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Матей Маглица

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