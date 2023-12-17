«Фрайбург» в большинстве одержал победу над «Кельном» в бундеслиге

«Фрайбург» на своем поле обыграл «Кельн» в матче 15-го тура немецкой бундеслиги — 2:0.

Счет на 72-й минуте открыл Михаэль Грегорич. В концовке преимущество хозяев удвоил Роланд Шаллои. Гости играли в меньшинстве с 62-й минуты — две желтые карточки получил Юлиан Шабо.

«Фрайбург» (24 очка) поднялся на шестое место в бундеслиге. «Кельн» (10) идет на 15-й строчке в турнирной таблице.